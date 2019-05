Laurie Anderson et Nick Cave à Pop Montréal

Pour ses 18 ans, le festival recevra également, fin septembre, la visite du tout aussi mythique crooner rock australien Nick Cave, qui parlera de sa musique devant ses fidèles réunis à l'église Saint-Jean-Baptiste - à guichets fermés, déjà.

La première flopée de noms annoncée aujourd'hui par l'équipe de Pop Montréal comprend plusieurs chanteuses plébiscitées par la critique (Weyes Blood, Aldous Harding, Torres et Tirzah) et des créateurs excitants venus de partout dans le monde (les Congolais Kokoko !, les Ivoiriens Jess Sah Bi & Peter, le collectif brésilien Teto Preto, la Tunisienne Emel Mathlouthi, le trio japonais Shonen Knife et les musiciens du désert Tinariwen, entre autres).

Bien ancré dans sa communauté, Pop Montréal conviera également plusieurs gloires d'ici à sa 18e édition, notamment Jessica Moss, Colin Stetson et une collaboration entre Moor Mother et Jerusalem In My Heart.

https://popmontreal.com/fr/