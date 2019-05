 Bernard Adamus : le ciel partout sur terre ★★★★ 

Alain Brunet

La Presse La Presse Suivre @ABAlainBrunet Il roule sur la lune depuis 20 ans, commémore deux décennies d'idylle. De l'amour, on le devine, il en a partout sur la peau. On ne doute pas un instant qu'il couchera dehors avec des coeurs carnivores ! Les papilles dilatées, la cendre dans les yeux, c'est bon, fera-t-il en outre observer. Dans un autre état d'esprit, il saura lire entre les lignes... d'un dealer. Puis, il y aura une émeute en amont, un gars gueulera dans le salon. Et, comme le bon gars de Desjardins, il va sauter dans son char et descendre à Val-d'Or.

Qui est le narrateur ? Peu importe, on sait qui est l'auteur. Ces courts récits sont écrits à la première personne du singulier, le narrateur configure poétiquement sa vie intime, ses amours, ses amitiés, ses relations accessoires. On aura saisi que l'angle littéraire du parolier s'est déplacé du voisinage vers l'intimité, la proximité, l'amour et l'amitié proches, la croissance de l'intérieur. Voilà peut-être... c'qui nous reste du Texas. Une fois de plus côté Adamus - une quatrième, en fait -, les aspérités du verbe et du ton camouflent la complexité chansonnière. La langue familière y est transcendée comme elle l'est chez Richard Desjardins et Stéphane Lafleur, le chant joual keb est un trompe-l'oreille. Il y a ici un acte de littérature, un acte de transcendance. C'est idem pour le son apparemment sale, ficelé par le réalisateur et percussionniste Tonio Morin-Vargas : le jeu des multiples références et l'exécution des musiciens de haut niveau (basse, contrebasse, saxophones, trombones, banjo, guitares, piano, harmonium, batterie, percussions) font bon ménage avec le vacarme, les bruits de ferraille, crissements, hurlements à la lune.

Agrandir C'qui nous reste du Texas, de Bernard Adamus IMAGE FOURNIE PAR GROSSE BOÎTE