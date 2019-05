Half Moon Run en tournée dès l'été

Le groupe Half Moon Run prépare son retour, après trois ans d'absence. Une tournée de 43 concerts vient d'être annoncée et se mettra en branle le 19 juin prochain.

On annonce également la sortie d'un nouvel album, possiblement prévue pour la fin de l'année 2019.

Le quatuor composé de Devon Portielje, Donner Molander, Dylan Phillips et Isaac Symonds travaille présentement à la confection de cet attendu troisième opus avec le réalisateur Joe Chicarrelli (The Strokes, Beck), en studio à Montréal.

Half Moon Run visitera l'Amérique du Nord et l'Europe entre juin et novembre à l'occasion de cette tournée qui s'amorcera par un concert secret à Saint-Eustache. Pour ce spectacle et un autre à Laval, qui affichent déjà complet, la vente des billets n'était disponible qu'aux abonnés de l'infolettre du groupe. Les concerts se dérouleront dans des endroits gardés secrets.

Aucune date n'a encore été annoncée pour un concert à Montréal, ville d'adoption du groupe maintenant mondialement reconnu.

Les billets pour la vente générale de la tournée sont en vente dès vendredi matin. Un dollar sur chaque vente de billet sera remis au « Projet Peanut butter », qui vise à combattre la malnutrition sévère dans les pays sous-développés.