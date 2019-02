Le (timide) retour de la cassette

Marie Tison

La Presse La Presse Suivre @marietison La cassette audio. Cet objet du passé. Le souvenir de cette cassette favorite, mille fois écoutée, qui finissait par tomber dans la distorsion la plus infâme. Ou encore qui se dévidait catastrophiquement dans le magnétophone et qui émergeait comme un spaghetti de ruban magnétique. Parfois il était possible de rembobiner le tout. Parfois le cas était désespéré.

Le CD puis la musique numérique téléchargeable ont mis fin à l'épopée de la cassette. Et pourtant. En 2018, les ventes de cassettes de musique ont augmenté de 17 % au Canada par rapport à 2017, selon les données de Nielsen Music Canada. Aux États-Unis, on parle d'une croissance de 23 %. Bien entendu, on parle de très petits chiffres. Il s'est vendu 8900 cassettes de musique au Canada en 2018, comparativement à plus de 1 million d'albums de vinyle et à plus de 59 milliards d'écoutes en continu, toujours selon les mêmes données. Mais 8900 cassettes, c'est quand même deux fois plus que les 4000 cassettes vendues en 2015. «Ça fait quelques années qu'on voit les ventes de cassettes augmenter, confirme Sean Ellingham, de la boutique de disques Sound Central, avenue Coloniale, à Montréal. Ça reste quand même un marché de niche.» Les petits disquaires indépendants comme Sound Central et Cheap Thrills offrent des cassettes neuves comme des cassettes d'occasion. «Nous avons des cassettes vintage, note Thalie Brunet, de la boutique Cheap Thrills, rue Metcalfe. J'ai récemment vendu la bande sonore de Rambo, nous avons en magasin la bande sonore de Twin Peaks. Nous avons aussi du AC/DC, ABBA, Queen. Ça peut être toutes sortes de choses.» Un médium accessible La cassette, c'est aussi le royaume de la scène locale, de la musique indépendante. «Ces artistes n'ont pas beaucoup de moyens, explique Luc Bérard, de la boutique L'Oblique, rue Rivard. Ils produisent une cassette parce que ça ne coûte pas cher. Ils peuvent faire des quantités plus petites que s'il faisaient des CD.» Il y a quelques années, ces jeunes musiciens pouvaient se tourner du côté du vinyle. Maintenant, avec la popularité grandissante de ce médium, c'est beaucoup plus complexe. «Il était facile de faire quelques copies en l'espace d'un mois, indique Michael Pelletier, directeur du personnel de la boutique Aux 33 Tours, sur l'avenue du Mont-Royal. Mais à l'époque, le vinyle n'était pas aussi populaire. Maintenant que toutes les usines sont débordées, il faut arriver avec un vrai projet et être prêt à attendre plusieurs mois.» Depuis sa création en 2010, le label indépendant montréalais Jeunesse Cosmique a lancé une centaine d'albums sur cassette. «Nous avons fait quelques parutions de CD, de vinyles, mais nous faisons surtout de la cassette, indique Chittakone Baccam, directeur artistique de Jeunesse Cosmique. C'est beaucoup moins cher à produire.» Âgé de 39 ans, il a grandi avec des cassettes. «J'ai repris contact avec ça en allant à des concerts à Montréal, raconte-t-il. J'ai vu des artistes américains qui faisaient de la cassette et qui vendaient ça sur leur table de marchandise.» Il a tout de suite aimé l'idée. «C'est un peu comme une carte de visite pour les artistes. Ils y ajoutent un code de téléchargement.» Chittakone Baccam apprécie ce support physique, notamment parce qu'il peut donner lieu à un travail artistique pour créer une pochette à l'image du musicien ou de sa musique. «Un autre aspect important de la cassette, c'est qu'on y trouve une face A et une face B, comme le vinyle. Ça peut être très conceptuel : une face peut être de tel genre, l'autre d'un genre différent.» Le vinyle a amorcé un retour en raison notamment d'un son qu'apprécient plusieurs mélomanes. Le son de la cassette n'a cependant jamais été reconnu pour sa grande qualité. «Ce n'était pas si pire que ça, soutient Michaël Pelletier. On a cette impression parce que les gens écoutaient énormément de copies, ils enregistraient notamment ce qu'ils écoutaient à la radio. Alors qu'un bon ruban neuf dans un bon magnétophone, ça sonne super bien.» Il y avait aussi une question de soin, soutient Sean Ellingham, de Sound Central. «Si tu laissais tes cassettes traîner par terre dans ta voiture, ce n'était pas génial», affirme-t-il. Quant à la distorsion, elle se manifestait moins avec des cassettes de qualité.

Agrandir Chittakone Baccam, directeur artistique du label musical Jeunesse Cosmique Photo Edouard Plante-Fréchette, La Presse