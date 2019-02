Pink attendue sur la scène des Brit Awards

Dua Lipa, The 1975 et George Ezra figurent parmi les principaux artistes en lice mercredi pour les Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique pop, qui mettront également à l'honneur la chanteuse américaine Pink.

La 39e cérémonie des Brit Awards, organisée à l'O2 Arena de Londres, sera ouverte par l'acteur australien Hugh Jackman, célèbre pour son personnage de Wolverine dans la série des X-Men, et verra défiler sur scène artistes britanniques et étrangers.

Parmi les nommés au prix du meilleur album de l'année, récompense la plus convoitée, figurent les groupes rock The 1975 et Florence And The Machine, Anne-Marie, l'auteur-compositeur-interprète George Ezra, ainsi que la chanteuse de 21 ans Jorja Smith, également nomée aux Grammy Awards (récompenses américaines).

Figure montante de la scène britannique, Anne-Marie concourt dans trois autres catégories, dont celle de meilleure vidéo pour son clip 2002, son quatrième titre à atteindre le top 10 des meilleures ventes de single au Royaume-Uni. La chanteuse de 27 ans s'était fait connaître en chantant sur le titre Rockabye, du trio électro Clean Bandit, lui-même en lice pour deux récompenses.

Dua Lipa, déjà couronnée « révélation britannique » et « » meilleure artiste féminine « en 2018, pourrait, elle aussi, rafler la mise. Nommée dans quatre catégories, elle se produira au cours de la soirée aux côtés du producteur à succès Calvin Harris.

Dans la catégorie meilleur artiste masculin, George Ezra, lui aussi attendu sur scène, sera en compétition avec l'interprète pop Craig David, le vétéran de la techno avant-gardiste Aphex Twin, et le chanteur soul Sam Smith.

Salué meilleur groupe en 2018, Gorillaz est une nouvelle fois en lice pour cette récompense, face notamment à un autre poids-lourd, Arctic Monkeys, dont l'album Tranquility Base Hotel & Casino a été salué par la critique.

Chute de Madonna

Parmi les artistes étrangers à l'honneur figurent entre autres les rappeurs Eminem et Drake ou le duo The Carters, ainsi qu'Ariana Grande, au sommet des ventes aux États-Unis, et la Française Christine and the Queens.

L'Américaine Pink, elle, qui a sorti sept albums studio et un best of depuis ses débuts en 2000, écoulés à 60 millions d'exemplaires, recevra un prix saluant son » exceptionnelle contribution à la musique « .

Organisée depuis 1977, la cérémonie des Brit Awards a souvent été le théâtre d'incidents et de débordements incontrôlés.

En 1996, le chanteur Jarvis Cocker, leader du groupe Pulp, avait ainsi fait scandale en s'introduisant sur scène pour protester contre la performance de Michael Jackson, qui interprétait son titre » Earth Song « entouré d'enfants. Et en 1998, le musicien Danbert Nobacon, du groupe Chumbawamba, avait renversé un seau d'eau sur celui qui était alors le vice-premier ministre, John Prescott.

L'édition 2015 avait elle été marquée par une chute spectaculaire sur scène de Madonna, emportée par sa cape noire scintillante en entrant sur scène. La reine de la pop s'était ensuite relevée et avait déroulé sa chorégraphie.

Mais ces dernières années, les Brit Awards ont fait l'objet de critiques pour les choix jugés trop consensuels des artistes invités à se produire sur scène.

L'industrie musicale britannique représentait un marché de 4,5 milliards de livres (7,7 milliards CAN) au Royaume-Uni en 2015, selon un rapport publié en 2018 par l'organisme public UK Music. Les artistes britanniques représentent un huitième des ventes d'album dans le monde, selon les chiffres de BPI, qui représente l'industrie musicale britannique.