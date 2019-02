 Un nouveau Félix récompensera l'Artiste autochtone de l'année 

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a en effet créé le Félix Artiste autochtone de l'année. Ce prix vise à récompenser l'artiste autochtone ayant le plus rayonné sur la scène musicale.

Les candidats devront être membres des Premières Nations ou de la nation inuite du Québec. La catégorie sera ouverte aux artistes s'exprimant en français, en anglais ou dans une langue autochtone. Le nouveau Félix sera présenté dans le cadre des Galas de l'ADISQ, qui seront diffusés en octobre.

En annonçant mardi la création de ce prix, l'ADISQ a expliqué qu'elle travaillait depuis un an à cette initiative en collaboration avec des organisations oeuvrant dans le domaine de la musique autochtone, dont la SOCAM. Le président de l'ADISQ, Philippe Archambault, a souligné que son organisation espérait ainsi promouvoir davantage le travail des artistes autochtones et avoir encore plus d'impact sur leur rayonnement.

La création de cette nouvelle catégorie est également appuyée par l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador (APNQL). Son chef, Ghislain Picard, a soutenu que les artistes autochtones jouaient un rôle inestimable dans la démarche de réconciliation et du vivre ensemble.