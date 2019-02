Un documentaire sur Chris Cornell 

Produit par la veuve du chanteur, Vicky Cornell, et la boîte de production de Brad Pitt et Peter Breg, il retracera la carrière du leader de Soundgarden et Audioslave, qui a mis fin à ses jours le 18 mai 2017 après un spectacle à Detroit. Il avait 52 ans.

La famille de Chris Cornell poursuit d'ailleurs son médecin, puisqu'elle l'accuse d'avoir contribué au suicide de la star du grunge.

Lors de la dernière cérémonie des Grammy, le prix de la meilleure performance rock a été décerné à Cornell. Ce sont ses deux enfants qui sont allés le recevoir sur scène. - Véronique Lauzon