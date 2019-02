Marie-Mai en supplémentaires à la Place Bell

Marie-Mai a annoncé hier des dates supplémentaires pour son spectacle Elle et moi, à la Place Bell de Laval, les 20 et 21 décembre 2019.

Cette nouvelle arrive alors que la chanteuse vient tout juste de se produire pendant trois soirs au Centre Bell devant environ 20 000 personnes.

Avec ses éclairages et ses projections léchées, ses chorégraphies élaborées et son enrobage plus percussif, ce spectacle de Marie-Mai confirme le virage électropop qu'elle a amorcé l'automne dernier avec son sixième album.

En intégrant plusieurs de ses anciens succès à ses nouvelles chansons, elle prouve qu'elle est une véritable machine à hits et la seule et unique reine de la pop québécoise. - Josée Lapointe