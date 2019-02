Taylor Swift et Ariana Grande rateront les Grammy

Douche froide pour l'organisation du gala des Grammy: les supervedettes Taylor Swift et Ariana Grande ne seront pas de la grande fête de la musique présentée dimanche soir.

Taylor Swift a préféré se rendre au gala des British Academy of Film and Television Awards (BAFTA), afin d'y accompagner son conjoint Joe Alwyn, qu'on a pu voir cette année dans le film The Favourite.

Quant à Ariana Grande, elle fait l'impasse sur la cérémonie à la suite d'une dispute avec la production.

Selon le magazine Variety, la chanteuse s'est sentie «insultée» par les producteurs, qui ont d'abord refusé qu'elle interprète sa nouvelle chanson 7 Rings.

On lui a finalement permis de la chanter dans un pot-pourri, mais à condition de lui imposer une deuxième pièce.

C'en était trop pour Grande, qui a annulé sa présence à l'événement, bien qu'elle soit nommée dans deux catégories.