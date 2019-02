 Les Grammys se mobilisent pour favoriser leur féminisation 

Agrandir

Plus de 200 artistes, producteurs et autres protagonistes du monde musical dont Cardi B, 2 Chainz, Justin Bieber, Lady Gaga (notre photo), Nicki Minaj, John Legend, Keith Urban et Pharrell Williams ont d'ores et déjà accepté de répondre favorablement à l'appel de la Recording Academy visant à accroître le nombre de femmes dans les emplois techniques.

Photo ROBYN BECK, AFP