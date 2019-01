Huit albums québécois attendus

Josée Lapointe

La Presse La Presse L'hiver sera chaud du côté des albums québécois. Voici huit artistes à découvrir ou à retrouver.

Webster, 5 for trio Le rappeur-militant et pionnier de la scène hip-hop de Québec n'avait pas sorti d'album depuis 2013. Celui qu'on a vu sur toutes les tribunes ces dernières années est donc de retour avec un quatrième disque en carrière, qui viendra accompagné d'un livre intitulé À l'ombre des feuilles: manuel d'écriture hip-hop. (8 février) Lou-Adriane Cassidy, C'est la fin du monde à tous les jours On attend beaucoup de la jeune femme de Québec, fille de la chanteuse Paule-Andrée Cassidy, choriste d'Hubert Lenoir, ancienne participante de La voix, et surtout déjà artiste à part entière. L'auteure-compositrice-interprète, qui a aussi travaillé avec Philémon Cimon et Tire le Coyote, est probablement une des nouvelles voix les plus fortes, vives et profondes de la chanson québécoise. (8 février)

Agrandir Les artistes du spectacle La renarde, sur les traces de Pauline Julien présenté en juin dernier à Montréal. Photo Alexis Aubin, collaboration spéciale

Collectif, La renarde, sur les traces de Pauline Julien Excellente idée d'immortaliser ce très beau spectacle hommage à Pauline Julien créé lors des Francos de Montréal en juin 2018. Une dizaine de chanteuses et de comédiennes, de Sophie Cadieux à France Castel en passant par Ines Talbi, y interprètent les chansons de la passionaria de la chanson québécoise. Elles partiront en tournée partout au Québec cet hiver, et passeront par l'Outremont le 21 février. (8 février) Dead Obies, DEAD C'est le premier album du groupe hip-hop depuis le départ de son leader Jean-François Ruel, alias Yes McCan. DEAD, dont les 11 pièces ont été produites par Vnce Carter, est donc l'album de la renaissance pour les cinq membres des Dead Obies. Ils lanceront une grande tournée le 28 février à Chicoutimi, et passeront par Montréal le 26 avril au MTelus. (15 février)

Agrandir Lara Fabian Photo Martin Chamberland, archives La Presse

Lara Fabian, Papillon La chanteuse aux 20 millions d'albums vendus, qui sera de retour comme juge à La voix cet hiver, lance un nouvel album en français. Entièrement fabriqué à Montréal, Papillon est son 14e disque en carrière et a été réalisé par Moh Denebi, avec qui elle avait fait son disque en anglais Camouflage. (8 février) Dominique Fils-Aimé, Stay Tuned Deuxième partie de son triptyque amorcé il y a un an, et qui devrait permettre à son soul-jazz teinté d'électro d'atteindre encore plus d'oreilles. Ancienne participante de La voix en 2015, Dominique Fils-Aimé fait de plus en plus la preuve qu'elle est une chanteuse sur laquelle il faudra compter. (22 février)

Agrandir Stefie Shock Photo tirée de Facebook