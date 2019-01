Des spectacles francophones à foison

De grands événements, des tournées qui démarrent, l'offre de spectacles francophones sera vaste et variée pendant les cinq premiers mois de l'année.

Philippe Brach ne fait rien à moitié. Celui qui a reçu un Félix pour sa tournée Le silence des troupeaux est en train de préparer un grand spectacle symphonique, pour lequel il s'est associé avec l'Orchestre de l'Agora de Nicolas Ellis, le comédien Fabien Cloutier et la poète Erika Soucy. Au menu: du Brach, mais aussi du Poulenc et du Saint-Saëns. Entre autres.

> Philippe Brach et le Boum Dang Sangsue à la Maison symphonique

C'est le grand moment pop de l'hiver: trois soirs au Centre Bell, une tournée d'une cinquantaine de dates partout au Québec, la nouvelle Marie-Mai a peut-être changé d'équipe et de style, mais elle est toujours aussi populaire et rassembleuse.

14, 15 et 16 février

Ce projet solo de Michel Rivard est fort intrigant. L'origine de mes espèces est décrit comme du «théâtre d'autofiction impressionniste», et pour le réaliser, l'auteur-compositeur-interprète s'est entouré d'une fine équipe de création, dont Claude Poissant à la mise en scène et Philippe Brault aux arrangements.

C'est le rappeur de l'heure au Québec. Non seulement Loud devrait-il sortir un nouvel album au printemps, mais il se produira aussi sur la scène du Centre Bell pour interpréter les chansons de son disque Une année record, sacré meilleur album hip-hop lors du dernier gala de l'ADISQ.

Ne serait-ce que pour entendre la version symphonique de J'entends frapper, on a bien envie d'aller prêter l'oreille à ce que fera du répertoire de notre Pag national le brillant chef Simon Leclerc dans le cadre de la série OSM Pop.

3 et 4 avril

Un spectacle des Trois Accords est toujours une valeur sûre. On risque donc de s'amuser à l'occasion de cette nouvelle tournée qui démarre, où le groupe chantera les pièces de son nouvel album, le bien nommé Beaucoup de plaisir. Le groupe passera entre autres par le MTelus le 29 mars.

> Eddy de Pretto

C'est le troisième passage du jeune phénomène français au Québec en moins d'un an. Mais il ne s'en tiendra pas seulement à Montréal et visitera six villes en une semaine. De la belle visite qu'il ne faut pas rater, du 4 au 10 avril.

> Christophe Maé

C'est une des rares vedettes françaises à pouvoir donner des spectacles au Québec en dehors des grands centres. L'interprète du tube Il est où le bonheur visitera 12 villes en 20 jours entre le 3 et le 20 mars, et devrait amener avec lui le printemps.