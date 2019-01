 Un hommage à Joni Mitchell sera offert une journée sur grand écran 

Le spectacle Joni 75: A Birthday Celebration réunit des admirateurs célèbres et des amis, tels que Emmylou Harris, Norah Jones, Diana Krall, Kris Kristofferson, Los Lobos et La Marisoul, Graham Nash, Seal, James Taylor et Rufus Wainwright.

Le concert a été capté lors de deux soirées au Dorothy Chandler Pavilion à Los Angeles en novembre 2018, pour marquer le 75e anniversaire de naissance de l'auteure-compositrice-interprète canadienne.

Le film comprend des prestations et des entrevues en coulisses des artistes qui ont interprété de nombreux succès de Joni Mitchell, notamment A Case of You, Both Sides, Now, Down to You et For the Roses.

Cineplex indique que le long métrage de deux heures sera projeté dans 22 salles de cinéma du Canada le 7 février.

Le film devrait également être présenté aux États-Unis le même jour.