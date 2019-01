Mort de Thierry Séchan, frère de Renaud

Le parolier, auteur, dramaturge et chanteur à ses heures Thierry Séchan, frère aîné de Renaud qui a toujours vécu dans son ombre, est mort dans la nuit du 8 au 9 janvier, a annoncé sa famille mercredi.

«Renaud et David Séchan, ses frères, ainsi que ses trois filles Olivia, Lou et Lila me chargent de vous annoncer avec une grande tristesse que Thierry Séchan est décédé à l'âge de 69 ans à son domicile parisien de mort naturelle», a écrit dans un communiqué l'avocat de Renaud, Stéphane Loisy.

Thierry Séchan a été parolier pour de nombreux chanteurs, dont Julien Clerc et Elsa, ainsi que pour Daniel Lavoie sur les albums Vue sur la mer et Long courrier - il a entre autres coécrit la très belle Qui sait ? Il a publié une vingtaine de livres, dont plusieurs ont porté sur son frère, ainsi que les quatre recueils Nos amis les chanteurs, dans lesquels il écorchait, gentiment ou pas, les membres de la communauté chantante française.

Il a aussi fait deux disques solos pendant les années 90, Embrasse-la (1996) - il avait donné son premier spectacle à vie aux FrancoFolies de Montréal en août 1997, à l'âge de 47 ans ! - et Tu seras comme le ciel (1999), qu'il avait entièrement réalisé au Québec. Thierry Séchan avait parlé ainsi de lui dans une entrevue au journal Le Soleil en 1997. «J'ai un côté D'Artagnan, je suis un mousquetaire impulsif qui charge à 100 à l'heure. Mais je suis aussi très près de Cyrano, un sentimental incorrigible amoureux fou et transi.»