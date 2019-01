Cette chanson qu'ils auraient aimé écrire

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale La Presse La Presse Les auteurs-compositeurs-interprètes savent tout le travail que requiert la composition d'une mélodie et de paroles à la hauteur de ce qu'ils ressentent. Ils sont donc bien placés pour identifier les plus grands standards et expliquer pourquoi ils auraient aimé en être les créateurs.

Stéphanie Boulay Photo Hugo-Sebastien AUBERT, archives La Presse

Le choix de Stéphanie Boulay Une sorcière comme les autres d'Anne Sylvestre La chanteuse croit qu'elle va passer toute sa vie à essayer d'atteindre le niveau de vérité, de poésie et d'engagement ressenti dans la chanson d'Anne Sylvestre. « Il y a là-dedans quelque chose de grand et d'immense qui me fait frissonner et pleurer chaque fois », explique-t-elle. Stéphanie Boulay considère que la chanson n'a pas pris une ride, même si elle a aujourd'hui plus de 40 ans. « Elle est, à mon sens, du calibre des grands classiques de la chanson française. Cette chanson est tellement sous-estimée. Elle n'a jamais reçu la reconnaissance qu'elle mérite. »

Philippe Brach Photo Marco Campanozzi, archives La Presse

Le choix de Philippe Brach Chanson noire d'Harmonium Texte et musique ne font qu'un dans cette composition parue dans L'Heptade. « Chaque fois que je l'écoute, ça me transporte, et je l'ai écoutée 450 millions de fois », s'exclame Philippe Brach. Parsemée d'images à propos d'un homme au bout du rouleau qui retourne en lui-même avant de tendre la main vers l'autre, la chanson a été découverte par le chanteur quand il avait 11 ans. « C'était à l'époque où je découvrais la musique des années 60 et 70. Ça m'avait chamboulé musicalement et émotivement, et c'est ce dans quoi je puise encore aujourd'hui pour créer. »

Ingrid St-Pierre Photo Olivier PontBriand, archives La Presse

Le choix d'Ingrid St-Pierre L'amitié de Françoise Hardy À quelques jours de lancer son quatrième album, Petite plage, la créatrice raconte que l'oeuvre de la célèbre chanteuse française occupe une place spéciale dans son coeur. « C'est la berceuse réconfortante dans ma vie d'enfant, dit-elle. Pour sa douceur à fleur de peau, la grande beauté du texte et de la mélodie, j'aurais adoré pouvoir l'écrire. » Elle en parle comme d'une chanson phare dans sa vie. « C'est un peu comme ma maison : je l'habite encore lors des moments où j'ai besoin de m'ancrer un peu. »

Patrice Michaud PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, archives la presse

Le choix de Patrice Michaud Écoute pas ça de Jean-Pierre Ferland Le lauréat du Félix de la chanson de l'année en 2017 pour Kamikaze affectionne tout particulièrement Écoute pas ça, qui fut offerte au public en 1995. « C'est une très grande chanson, ma préférée de Ferland », affirme-t-il. Il dit avoir été séduit tant pour son texte que pour sa musique. « Pour le sentiment amoureux qui l'habite et la manière dont l'auteur arrive à le décrire, souligne-t-il. Et pour les passages du mode mineur à l'ouverture en majeur qui s'accordent parfaitement à la célébration poétique de l'être aimé. »

Laurence Jalbert Photo Marco Campanozzi, archives La Presse