Concert à voir: Noname

De Chicago, Noname arrive avec un rap aux accents jazz et néo-soul qui fait du bien au coeur et à l'esprit. Ses rimes sont fortes et authentiques sans être racoleuses. Plutôt rafraîchissant.

Pour se préparer au spectacle, l'écoute de son mixtape Telefone est chaudement recommandée. Notons que le chanteur et compatriote de l'Illinois Elton Aura assure la première partie.

OÙ ? Au Théâtre Corona

Quand ? Ce soir, 20 h