Les Galipeau's sur la liste d'écoute de Noël

Le plus récent est la pièce des Galipeau's, charmant duo vintage formé de Sylvie Dumontier (Shilvi) et de Chantal Lamarre.

Belles pour Noël est non seulement truffée de références et d'ironie, mais la direction artistique de la vidéo, tout droit sortie des sixties, est pleine de petits détails rigolos.

D'autres nouveautés peuvent aussi être ajoutées sur votre liste d'écoute de Noël: la mélancolique chanson folk Console-moi Noël du duo Joli-Bois (Sonia Cordeau et Raphaëlle Lalande), la nostalgique Christmas Ain't Enough d'Elliot Maginot, Fa la la la Fresh de Seba et Horg, étrange mixte entre le hip-hop et le trad, et C'est Noël (encore), du groupe humoristique Sèxe illégal, créée dans le cadre de l'émission L'heure est grave. - Josée Lapointe