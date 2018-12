 Trois concerts de Bob Dylan à Paris en avril 2019 

La légende du folk et Prix Nobel de Littérature Bob Dylan chantera au Grand Rex à Paris, les 11, 12 et 13 avril 2019, poursuivant ainsi son Never Ending Tour entamé il y a 30 ans.

Dylan, qui observe actuellement une petite pause, passera par Paris dans le cadre d'une tournée européenne qui s'entamera le 31 mars à Düsseldorf. Outre Paris, il passera notamment par Berlin, Prague, Helsinki, Stockholm, Oslo, Londres ou encore Kilkenny en Irlande.

Entre-temps, le poète-chanteur, auteur de The Times They Are a-Changin' , reviendra donc sur la scène du Grand Rex, une salle où il s'est déjà produit en 2013 et en 1990. La dernière fois qu'il a donné un concert à Paris date d'avril 2017 pour l'inauguration de la Seine Musicale.

Actif sur scène, Bob Dylan continue de l'être sur disque aussi, comme en témoigne More Blood, More Tracks, le magnifique 14e volume de ses Bootleg Series, sorti début novembre qui comprend des versions inédites et épurées des titres de son chef-d'oeuvre de 1975 Blood on Tracks.