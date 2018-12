Cher en tournée en Europe

Sa tournée de 17 concerts s'amorcera à Berlin le 26 septembre pour se terminer le 1er novembre à Dublin. Elle passera par une dizaine de pays, dont le Royaume-Uni où elle est visiblement fière de retourner.

«Je suis très heureuse de présenter mon spectacle au Royaume-Uni où nous avons obtenu les premiers succès de Sonny & Cher, a-t-elle déclaré. C'est mon second chez-moi.»

Selon le quotidien The Irish Times, Cher détient le record du plus grand nombre de singles vendus par une artiste féminine au Royaume-Uni avec son tube Believe.

Ces spectacles s'inscrivent dans le cadre de la tournée Here We Go Again, amorcée le 21 septembre dernier à Auckland, en Nouvelle-Zélande.- André Duchesne