Sonia Benezra: remixer ma vie

Sonia Benezra aime la nostalgie. «Je ne veux pas vivre dans le passé, mais je ne veux pas le nier non plus parce qu'il fait partie de ce que je suis aujourd'hui, dit l'animatrice. J'ai toute une trame sonore dans ma tête, c'est ça, la magie de la musique.» Les prochaines diffusions de Tout le monde aime, qu'elle anime à TVA, auront lieu le 2 décembre avec Michel Louvain, et le 9 avec Jean-Pierre Ferland. Quatre autres émissions seront présentées à compter de janvier.

Une chanson qui incarne la nostalgie

En fait, tout Barry White me rend nostalgique. Quand j'en entends, ça me fait penser à mon adolescence, ça me ramène à cette période avec toutes mes amies d'école, et c'est juste de la joie de vivre. Et mon Dieu qu'il avait du sex appeal! Des années plus tard, je l'ai reçu à mon émission, et je n'en revenais juste pas qu'il soit dans mon studio devant moi. Alors pour moi, oui, la nostalgie s'incarne dans Barry White, il me rappelle le plus beau de mon adolescence.

La chanson qui vous rappelle votre enfance

C'est tellement beau. Cette chanson faisait partie de la trame sonore d'un film du même titre. Je l'écoutais toujours et elle me rappelle ma jeunesse. Je l'ai chantée toute ma vie, depuis que je suis toute petite. Mes amies me demandaient toujours de la chanter, je ne sais pas pourquoi! Il y a celle-là et Daniel, d'Elton John.

La chanson qui vous rappelle votre premier amour

J'étais en amour, c'était mon premier vrai chum et il m'avait acheté l'album Le jardin du Luxembourg. Je suis chanceuse, je suis même allée voir Joe Dassin en spectacle à la Place des Arts. Il était habillé tout en blanc, c'était magnifique. J'avais 15 ans, imagine! J'aurais tellement aimé interviewer cet homme. On ne s'en rend pas compte, mais son répertoire était très fort. Je ne me tanne pas de l'écouter, et cette chanson me fait penser pas tant à mon premier chum qu'à cette période merveilleuse de ma vie.

Une chanson qui vous rappelle une entrevue importante

J'avais fait ma première entrevue avec Paul McCartney et je savais que je venais de vivre un très, très grand moment. On avait droit à 20 minutes, mais il était tellement content qu'on a parlé beaucoup plus longtemps - j'ai eu la chance de faire quatre entrevues avec lui au total. Le soir de cette première entrevue, j'ai vu son spectacle au Forum de Montréal, et j'ai pleuré pendant The Long and Winding Road, comme tout le monde autour de moi d'ailleurs. Et je me suis dit: «Oh my God, j'étais assise avec Paul McCartney tantôt!» C'est pendant cette chanson que j'ai réalisé la chance que j'avais de faire ce métier.

Une chanson qui vous fait pleurer

Je l'ai interviewé après le décès de son fils, et son visage avait complètement changé. On voyait la peine sur sa peau, dans ses yeux. Chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à lui. À cette perte, aux parents qui perdent un enfant. D'ailleurs, il la chante rarement telle quelle en spectacle. Ça me dérangeait, je voulais la version originale, mais je me suis rendu compte que c'était trop difficile pour lui. Alors il fait des variations, mais ce n'est jamais comme la version originale... Elle pogne, comme on dit en québécois!

Un thème d'émission de télé que vous aimez réentendre

Quand je tombe sur des reprises de cette émission, ça me fait le même feeling que quand j'étais jeune et que je l'écoutais avec mes soeurs et mon père. Il y a celle-là, et The Partridge Family! Je suis en train de me vieillir, là... Mais ça me fait sourire, ça me rappelle de bons moments et une vie tellement plus simple. En plus, parce qu'il y avait juste quatre postes à la télé, le lendemain, tu allais à l'école et tu pouvais en parler avec tout le monde, parce que tout le monde l'avait écoutée! Aujourd'hui, il y a tellement de choix qu'en fin de compte, tu n'as plus de choix.