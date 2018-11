Hubert Lenoir lance un disque avec The Seasons

Le groupe The Seasons, formé entre autres du chanteur Hubert Lenoir et de son frère Julien Chiasson, a annoncé lundi son retour sur disque. La formation originaire de Beauport a à son actif un EP, Velvet, sorti en 2013, et un album, Pulp, en 2014.

Le quatuor est donc de retour avec Midnight, Let's Get a Hot Dog, enregistré en 11 jours à l'été 2017 par Richard Swift des Black Keys, mort un an plus tard. On imagine que c'est en partie à cause de la carrière solo florissante d'Hubert Lenoir, qui a lancé son disque Darlène en février 2018, que le groupe a autant tardé avant de lancer ce nouveau disque.

Les 10 nouvelles chansons - neuf en anglais, une en français - vont du punk-rock à la pop et sont portées par un son assez lourd et brut. Pour l'instant, The Seasons, dont les deux autres membres sont Samuel Renaud à la basse et Rémy Bélanger à la batterie, ne prévoit pas de spectacle ou de tournée. Midnight, Let's Get a Hot Dog sera disponible vendredi.