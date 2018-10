 L'imprésario de Klô Pelgag répond à Mario Pelchat 

Hier matin à l'émission Style libre, sur les ondes d'ICI Première, le chanteur et producteur Mario Pelchat s'en est encore une fois pris à l'ADISQ, à son mode de scrutin et à certains des gagnants du gala de dimanche.

«En France, ceux qui gagnent des trophées sont ceux qu'on connaît, qui ont joué abondamment à la radio, qui ont vendu des disques, qui ont eu du succès durant l'année, a-t-il déclaré. Ici, les artistes qui vendent des disques, qui marchent, qui ont beaucoup de succès, ce ne sont pas eux qui montent. Ce sont ceux qu'on ne connaît pas, qui sont les plus marginaux, les plus excentriques, qui font parler d'eux pour toutes sortes d'accoutrements. Ça ne représente pas la musique.»Mario Pelchat en avait particulièrement contre l'attitude d'Hubert Lenoir et son «manque de respect» envers son public, et contre le fait que ce soit Klô Pelgag qui a remporté le trophée de l'interprète féminine de l'année.

«Guylaine Tanguay [qui fait partie de son écurie] aurait dû gagner, c'est à elle que revenait ce Félix-là, a-t-il dit. Pas à quelqu'un qui n'a pas tourné du tout de l'année, dont on n'a pas entendu parler, dont les salles étaient vides.»

Sur Facebook en fin de journée, le directeur général de la Coop d'artistes Les Faux-Monnayeurs, Jean-François Guindon, qui gère la carrière de Klô Pelgag, a répondu à Mario Pelchat en écrivant que «cette déclaration intempestive ne résiste pas à l'épreuve des faits».

«Lors de la dernière année, Klô Pelgag, c'est plus de 100 spectacles au Canada (mais aussi en France, en Belgique, au Japon, en Suisse, au Maroc), dont de nombreux à guichets fermés», a-t-il écrit. Il a rappelé que la chanteuse avait fait des prestations télévisées à l'occasion de la fête nationale du Québec, de la fête du Canada et de la fête nationale en Wallonie-Bruxelles, «l'ensemble devant plusieurs millions de téléspectateurs».

«C'est aussi une nomination aux prix Juno et dans la longue liste du Prix de musique Polaris», a-t-il ajouté, soulignant qu'elle avait aussi participé à une foule d'émissions, dont Tout le monde en parle, Belle et bum, Salut bonjour, Y'a du monde à messe et En direct de l'univers.

«Par respect pour Klô et l'équipe, et sans embarquer dans une guerre de chiffres, je voulais simplement rétablir les faits», a-t-il conclu.

La chanteuse a également commenté la situation sur Facebook, hier.