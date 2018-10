Les hauts et les bas du Gala de l'ADISQ

Arès Jojo Savard, François Avard

Véronique Cloutier devait animer la soirée de remise de prix en 2006. Mais finalement, puisque Véro et l'équipe de création avaient des opinions divergentes avec l'équipe de création, elle a préféré quitter le navire. Au pied levé, Louis-José Houde a accepté de remplacer l'animatrice et il a été à la barre de son premier gala. François Avard, grand complice de l'humoriste, avait alors dit à Nathalie Petrowski: «C'est sûr qu'il a le talent et la capacité d'animer le Gala de l'ADISQ pour les 10 prochaines années. Et d'autant plus que c'est un p'tit vite qui aime bien collectionner les exploits prestigieux comme celui-là.» Est-ce que François Avard serait un devin? Une chose est sûre, il avait raison de croire que Louis-José Houde avait le talent pour le faire... Cette année, il animera le Gala de l'ADISQ pour la 13e année de suite.

L'ADISQ au Centre Bell

Le 30e Gala de l'ADISQ avait été présenté au Centre Bell devant plus de 10 000 personnes. Avec 10 citations, Isabelle Boulay dominait les sélections. Un des moments forts de cette grande soirée a été le prix hommage remis à Céline Dion: «Ça fait un immense plaisir d'être reconnue chez soi. C'est comme se retrouver dans les bras de sa mère qui nous dit "je t'aime". Et à 40 ans, c'est un âge extraordinaire pour recevoir un hommage, car on est dans le feu de l'action», avait dit la chanteuse.