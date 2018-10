 L'inspirante union entre la musique et la marijuana 

Ce que dit la science

Musique et cannabis font bon ménage. Les artistes qui fument du pot voient les ondes alpha du lobe temporel pariétal de leur cerveau avoir une plus grande amplitude. En termes plus simples: les distorsions temporelles que le THC provoque favorisent l'improvisation. Pas étonnant que le pot ait été la drogue douce de prédilection des musiciens dans les clubs de jazz. Pour les mélomanes, les effets de la musique sur le cerveau s'ajoutent ainsi à ceux provoqués par la marijuana.

Célébrer la plante sacrée

La musique reggae évoque et célèbre bien souvent le cannabis dans ses textes, soit pour en louanger l'expérience spirituelle, soit pour demander sa légalisation. Inspiré des musiques importées en Jamaïque par les esclaves, du ska et du rocksteady, le reggae apparaît à la fin des années 60, à Kingston. Il porte le message politique et religieux du rastafarisme qui considère le pot comme une plante sacrée. Bob Marley est sans aucun doute le chanteur reggae le plus connu du courant musical. Peter Tosh, ex-membre des Wailers, demandait déjà en 1975 la légalisation de la marijuana dans son mythique titre Legalize It.

«Rocker» le pot

Fumer du cannabis faisait partie intégrante du processus créatif de Bob Dylan, qui demandait même à ses musiciens d'en consommer avant d'enregistrer en studio. L'auteur-compositeur-interprète de Rainy Day Woman #12 & 35 est d'ailleurs celui qui a fait découvrir la marijuana aux... Beatles ! Selon Paul McCartney, Got to Get You Into my Life est d'ailleurs une ode à la marijuana. Le 24 juillet 1967, The Times consacrait une page complète à un appel à la légalisation, signé par 64 personnalités britanniques, dont The Fab Four. Une initiative en réponse à la peine de neuf ans de prison de John Hopkins pour possession de cannabis, financée par nul autre que Paul McCartney. L'amour du rock pour le pot se trouve dans de nombreux titres de The Doors (Light My Fire), Jimi Hendrix (Purple Haze), Black Sabbath (Sweet Leaf), Tom Petty and the Heartbrakers (You Don't Know How It Feels), etc. Plus récemment, en 2016, Adam Cohen a confié en entrevue à CBC que son père Leonard Cohen et lui avaient beaucoup fumé pour créer You Want It Darker, dernier album de la défunte légende.