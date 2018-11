 Les 15 ans de Mémoire d'encrier: dans leurs mots 

Joséphine Bacon

«Dire qu'il [Rodney Saint-Éloi] a commencé dans sa cuisine, et ça existe vraiment aujourd'hui. C'est extraordinaire! Pour moi, Mémoire d'encrier, en tant qu'auteure, c'est comme le prolongement de ma famille. Quand tu entres dans Mémoire d'encrier, tu entres dans le monde. Je rencontre toujours un auteur chez eux, comme si c'était notre maison, et il y a tellement de diversité. On est accueilli, on prend un café, on reste un peu, on s'attarde. Ce n'est pas qu'une seule vision, c'est une vision globale de la terre pour les auteurs, que tu sois d'ici, ou de là, tu es sûr que si Mémoire d'encrier aime ce que tu écris, on te publiera. Pour les auteurs autochtones, on est à l'aise avec Rodney, il est un peu comme nous, autant qu'Haïtien. Et aujourd'hui, il ne peut plus passer inaperçu.»

Dany Laferrière

«Il faut qu'il y ait un village, c'est la méthode Rodney. Que les gens se connaissent, se lisent, se parlent. C'était comme ça en Haïti et il a transporté ça à Montréal. Mémoire d'encrier a commencé avec des fêtes. Et dès qu'il est arrivé, il a vu le trou béant dans le paysage littéraire québécois, l'absence des autochtones. Il y avait des références dans la littérature québécoise, mais ça ne venait pas de la bouche du cheval lui-même. Et c'est une nouvelle génération, des jeunes qui apportent un regard neuf à la société, ce n'est pas une voix plaintive, c'est une voix contestataire, qui regarde la réalité avec calme et poésie. Quand il s'agit du Salon du livre, la présence de Mémoire d'encrier est festive, vivante. Le côté directement commercial n'est pas le centre de l'affaire. Quand on passe par leur stand, on ne voit pas des écrivains qui ont l'air de subir une punition, on voit des gens qui se parlent. Enfin, Rodney mélange fortement sa vie privée et cette vie littéraire, pour montrer que l'éditeur n'est pas seulement un professionnel, qu'il y a un art de vivre derrière. Je crois qu'il est le seul éditeur au monde qui n'a pas de cellulaire...»