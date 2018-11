 Les 15 ans de Mémoire d'encrier: la littérature est une fête 

Depuis 15 ans, l'équipe de la maison d'édition Mémoire d'encrier travaille à abattre les murs entre les communautés, car pour son fondateur, Rodney Saint-Éloi, la littérature est une fête à laquelle tous sont conviés. Et les récents débats de la société québécoise lui donnent l'impression d'être du bon côté de l'histoire. Portrait d'une maison devenue essentielle au Québec.

Dans les bureaux de Mémoire d'encrier, rue Bélanger, c'est une véritable petite ruche qui s'active. Lors de notre passage, il y avait un sentiment d'urgence. Comme d'habitude. Pas seulement parce que le Salon du livre de Montréal approchait à grands pas, mais parce qu'on travaillait sur le dernier livre du poète et artiste haïtien Gérald Bloncourt, qu'on savait condamné par la maladie. Et qui nous a finalement quittés cette semaine. Un titre qui n'était pas prévu au programme, mais ce n'est certes pas la première fois qu'à Mémoire d'encrier, on bouscule les plans.

L'éditeur Rodney Saint-Éloi arrive, accompagné de son ami Stanley Péan. Ils ont été temporairement colocataires il y a plus de 15 ans, et c'est dans leur appartement qu'est née l'idée de la maison, dont les bureaux, pendant les premières années, ont été le salon de Rodney. Ensemble, ils saluent l'influence de Maximilien Laroche, leur professeur à l'Université Laval, à qui ils doivent beaucoup. «C'était un pionnier au Québec, affirme Stanley Péan. Un grand penseur, qui voyait la littérature comme une manifestation du social, pas comme un art détaché du reste.»

«Il avait un regard très décomplexé sur la littérature, renchérit Rodney Saint-Éloi. Nous avons une dette immense envers lui. Il m'a aidé à sortir des débats strictement haïtiens.»

«Quand j'ai monté Mémoire d'encrier, l'idée était de déplacer le regard, d'opérer un nouveau découpage, en disant que la littérature québécoise était beaucoup plus grande que le Québec.»

Il faut avoir fréquenté les lancements, soupers et pique-niques de Mémoire d'encrier, toujours bien arrosés et internationalement gargantuesques dans leurs menus, pour comprendre à quel point il est vrai que la vie et la littérature s'y mélangent.

On y voit le portrait du Québec d'aujourd'hui, où la jeunesse militante et diversifiée se mélange aux piliers du milieu littéraire, et l'on y cite autant Gaston Miron, Davertige que Joséphine Bacon pendant que les enfants courent entre les jambes des convives.

La magie

«Impossible» n'est pas un mot haïtien pour Rodney Saint-Éloi. Quand on lui demande comment Mémoire d'encrier fait pour arriver, en publiant des livres pour lesquels elle ne reçoit parfois aucune subvention, car les auteurs ne sont pas strictement canadiens, il répond, très sincèrement: «On ne sait pas. Mais si on se posait la question, on ne le ferait pas, non?»

Grand éclat de rire dans le bureau de tous les employés, plus particulièrement de Virginie Turcotte, son adjointe depuis le début. «Je suis plus pragmatique, dit-elle. Mais, maintenant, je crois que rien n'est impossible.»

«Rodney réussit toujours à nous embarquer dans ses folies, parce que finalement, ce sont de grandes visions et des rêves qu'on réussit à concrétiser, en allant chercher le meilleur de nous-mêmes.»

C'est en organisant les Rencontres québécoises en Haïti en 2013, où une cinquantaine d'écrivains, d'éditeurs et de libraires se sont retrouvés parachutés dans l'île magique sans beaucoup de préparation, que Yara El-Ghadban, présidente de l'Espace de la diversité, s'est pratiquement convertie à la magie de Mémoire d'encrier. «J'étais déjà une groupie de la maison, mais au retour, j'ai abandonné mes études et un chemin prévisible pour me lancer dans l'écriture à temps plein.»