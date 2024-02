Les mangas déferlent en grand nombre sur les tablettes québécoises. Comment faire son choix ? Voici notre sélection de séries et de titres récemment sortis.

Agir sans bruit

PLANCHE TIRÉE DE SILENCE

PLANCHE TIRÉE DE SILENCE

PLANCHE TIRÉE DE SILENCE 1 /3





Parmi les récentes parutions au Québec, deux titres dans la veine shonen (jeunesse et jeunes adultes) ont particulièrement retenu notre attention pour leur action trépidante. Le premier, signé par un auteur français (qui a accessoirement croisé le chemin de Tony Valente, mangaka aujourd’hui établi à Montréal), s’intitule Silence, mais pourrait faire du bruit. Dans un monde où le soleil s’est éclipsé, des monstres à l’ouïe aiguisée hantent l’obscurité, contraignant les humains à communiquer par signes. Lame, héros de l’histoire, commettra une erreur qui poussera sa communauté à l’exil, mais aussi vers l’espoir. Le tout est servi avec finesse et originalité. D’autre part, dans N.6, autre manga d’action, on retrouve une ambiance à la Gunnm, avec une société divisée en deux : les riches dans le confort de cités utopiques, les autres dans les taudis aux activités criminelles. Mais quand Shion, adolescent promis à un avenir d’élite, tend la main à Nezumi, jeune malfrat en fuite, leurs deux mondes s’entrechoquent et les voiles se déchirent, avec rebondissements en série.

Silence T.1 Yoann Vornière Kana Shonen (enfants, ados) 7,5/10

Un parc jurassique, autrement

PLANCHE TIRÉE DE DINOSAURS SANCTUARY

PLANCHE TIRÉE DE DINOSAURS SANCTUARY

PLANCHE TIRÉE DE DINOSAURS SANCTUARY 1 /3





Quand on aborde le sujet des dinosaures, et à plus forte raison celui des parcs à thème préhistoriques, on songe immédiatement à Jurassic Park. Ce manga reprend certes quelques ficelles du classique cinématographique, mais en proposant aussi une approche plus douce et sympathique. On y suit Suzume, une jeune fille aspirant à devenir soigneuse de dinos dans un zoo spécialisé – l’humanité a découvert dans les années 1940 une île encore peuplée de spécimens vivants, et en a fait renaître d’autres. Mais l’affaire est mal engagée : le public s’est lassé du spectacle, surtout après un terrible accident, le parc décline, et Suzume doit faire face à plus de défis que prévu. Une lecture divertissante pour les petits passionnés des mastodontes préhistoriques, émaillée d’explications scientifiques et pédagogiques sur ce monde fascinant.

Dinosaurs Sanctuary T.1 Itaru Kinoshita Kazoku Shonen (jeunesse) 7/10

Volontés divines

PLANCHE TIRÉE D’AFTER GOD

PLANCHE TIRÉE D’AFTER GOD

PLANCHE TIRÉE D’AFTER GOD 1 /3





Les dieux existent-ils ? Oui, et beaucoup d’entre eux se sont échoués aux quatre coins de l’archipel japonais ! Les questions qui se posent dorénavant sont plutôt celles de leur rôle et de leur volonté ; car quiconque les approche semble connaître un sort funeste. La courageuse (ou insouciante) Waka n’hésitera cependant pas à braver les zones interdites érigées autour des divinités, dans l’espoir de remonter le fil de son amie disparue à leur contact. Interceptée par plusieurs étranges protagonistes, elle découvre que ses yeux recèlent un secret inexpliqué. Les rebondissements sont au rendez-vous dans cette histoire intrigante et haletante, avec une petite dose de gore et des dessins bourrés de dynamisme. Bien que le personnage de Waka soit un peu du réchauffé (on nous fait encore le coup de l’humain banal doté d’un pouvoir caché), son niveau de langue à plusieurs paliers et le mystère bien épais autour de l’intrigue valent la peine d’y jeter un œil.

After God T.1 Sumi Eno Glénat Seinen (adultes, ados matures) 8/10

Et si on parlait de harcèlement à l’école ?

PLANCHE TIRÉE DES COMBATS INVISIBLES

PLANCHE TIRÉE DES COMBATS INVISIBLES

PLANCHE TIRÉE DES COMBATS INVISIBLES 1 /3





Un nombre incalculable de mangas mettent en scène la réalité scolaire de jeunes Japonais, avec les éventuels décalages culturels que cela implique. Les combats invisibles, tiré d’un webtoon (manga publié en ligne et destiné à être consulté sur téléphone), s’ancre quant à lui dans une réalité bien plus occidentale, et assurément actuelle. D’accord, on y décèle un autre hiatus culturel, puisque l’action se déroule en France, mais beaucoup moins saillant. Au fil des pages, on suit la vie collégienne d’Océane, aux prises avec la dure réalité du jugement d’ados… sans jugement. Moqueries, remarques sur les tenues, manipulation, diffusion de photos intimes et harcèlement prolifèrent dans la cour et sur les réseaux sociaux. Autant de scènes et de cas que l’on sent puisés à même les établissements scolaires contemporains, par des auteurs semblant bien branchés sur le sujet, jusqu’au vocabulaire ; mais il faudra digérer le langage d’ado familier très franco-français, du coup, agrémenté de « claqué au sol » et autres « boloss ». Le trait est un peu forcé, avec des garçons vraiment sans cervelle ni scrupule, mais ce premier tome met toutefois en lumière un des enjeux sociaux majeurs actuels, le harcèlement en milieu scolaire, avec une bonne bouffée d’authenticité.