Une grande plume de la littérature haïtienne

C’est l’autrice India Desjardins qui animera le grand entretien avec Gary Victor, romancier, scénariste et journaliste haïtien qui sera de passage dans la métropole. La discussion couvrira sa carrière et son œuvre, dont son plus récent roman, Le violon d’Adrien, paru en août chez Mémoire d’encrier et qui fait écho à ses propres blessures d’enfance.

De 13 h 30 à 14 h 15, à l’Espace littéraire

Autour du père

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur Simon Brousseau

La table ronde Mon père : mon héros, mon rival réunira Simon Brousseau, Akim Gagnon et Marc Cas­sivi, respectivement auteurs de Chaque blessure est une promesse, Granby au passé simple et Nos fistons, le temps de plonger dans les mul­ti­ples facettes de la fig­ure pater­nelle et de la rela­tion père-fils. Catherine Voyer-Léger animera la discussion.

De 12 h 15 à 13 h 15, à l’Espace littéraire

Soin et bien-être

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’autrice Vanessa Bell

La romancière française Maud Ankaoua, qui a signé Plus jamais sans moi, discutera avec Vanessa Bell (autrice de l’ouvrage Fendre les eaux, sur la baig­nade en eau froide) ainsi que la psychoéducatrice, conférencière et autrice Stéphanie Deslauriers de ce que signifie « prendre soin ». Une ren­con­tre axée sur la san­té et le bien-être, animée par Valérie Chevalier.

De 11 h à 12 h, à l’Agora