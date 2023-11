Critique de Pauvre folle Anatomie d’un amour impossible

Chloé Delaume nous avait complètement conquise avec son précédent roman, Le cœur synthétique, sur les hauts et les bas des relations amoureuses hétérosexuelles d’une femme dans la cinquantaine. Un regard hilarant, décapant et féministe sur les attentes et les déceptions de chacun, qui avait valu à son autrice le prix Médicis en 2020.