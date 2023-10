Le nouveau livre de 256 pages de Salman Rushdie, intitulé Knife : Meditations After an Attempted Murder sera en librairie le 16 avril.

(New York) Salman Rushdie publiera en avril un livre sur l’attaque de l’an dernier qui l’a laissé aveugle de l’œil droit et avec une main gauche endommagée.

Hillel Italie Associated Press

Dans un communiqué publié mercredi par l’éditeur Penguin Random House, l’auteur explique qu’il s’agissait d’un livre nécessaire pour lui, afin de « répondre à la violence avec l’art ».

En août 2022, Rushdie a été poignardé à plusieurs reprises au cou et à l’abdomen par un homme qui s’est précipité sur scène alors que l’auteur s’apprêtait à donner une conférence dans l’ouest de New York. L’agresseur, Hadi Matar, a plaidé non coupable à des accusations de voies de fait et de tentative de meurtre.

Pendant quelque temps, après que l’ayatollah iranien Rouhollah Khomeini eut émis une fatwa en 1989 appelant à la mort de Rushdie pour blasphème présumé dans son roman Les versets sataniques, l’écrivain a vécu dans l’isolement et avec de la sécurité 24 heures sur 24. Mais depuis des années, il se déplaçait avec peu de restrictions, jusqu’à l’attaque au couteau à l’Institution Chautauqua.

Le nouveau livre de 256 pages, intitulé Knife : Meditations After an Attempted Murder sera en librairie le 16 avril. Il sera publié par Random House, la marque de Penguin Random House qui a publié plus tôt cette année son roman Victory City, achevé avant l’attaque. Parmi ses autres œuvres célèbres, on retrouve Midnight’s Children (Les enfants de minuit), lauréat d’un prix Booker, Shame (La honte) et The Moor’s Last Sigh (Le dernier soupir du Maure).

Rushdie est également un éminent défenseur de la liberté d’expression et un ancien président de PEN America.

Rushdie, âgé de 76 ans, a parlé au New Yorker de son épreuve, déclarant à l’intervieweur David Remnick dans un numéro de février qu’il avait travaillé dur pour éviter « les récriminations et l’amertume » et qu’il était déterminé à « regarder vers l’avant et non vers le passé ».