Les bonnes nouvelles se succèdent pour le roman d’Éric Chacour Ce que je sais de toi, qui a remporté mardi la Bourse de la découverte de la Fondation Prince Pierre de Monaco.

La Bourse de la découverte est remise par la Fondation Princesse Grace de Monaco et récompense un auteur francophone pour son premier ouvrage de fiction. Ce prix annuel de 12 000 euros (environ 17 000 $) a été créé en 2001.

Rappelons qu’Éric Chacour et son roman Ce que je sais de toi sont toujours en lice pour les prestigieux prix Femina et Renaudot, en France, qui devraient dévoiler la liste de leurs finalistes les 24 et 26 octobre respectivement.

Premier roman d’Éric Chacour, Ce que je sais de toi raconte le destin de Tarek, médecin dans Le Caire des années 1980 qui sera poussé à l’exil. Il et a été publié au Québec en janvier, chez Alto, et en France en août, chez l’éditeur Philippe Rey. Il a déjà remporté le prix Première Plume depuis sa parution dans l’Hexagone, qui vise à mettre en avant les auteurs émergents.