L’autrice Catherine Cloutier-Charrette, qui est derrière le blogue L’emmèredeuse, signe un deuxième roman tendre et vrai qui fait écho aux questionnements de bien des femmes par rapport à leur rôle de mère et de conjointe.

À 35 ans, elle est à la tête d’une famille de deux enfants – une famille « ordinaire, mais pas beige », selon elle. Sans jamais manquer de rien, elle a toujours mené une vie tranquille, jusqu’à ce que des souvenirs traumatisants de son enfance remontent à la surface sans crier gare.

En proie à une crise existentielle, habitée par le sentiment d’être vide et brisée à l’intérieur, elle se met à faire des cauchemars et commence à s’éloigner de son conjoint. Puis une occasion inespérée lui permet de se libérer de cette « boîte » dans laquelle beaucoup de filles ont grandi, à son avis, les empêchant d’exposer leur personnalité flamboyante ou de prendre des décisions qui risquent de déplaire.

Éveline se livre à cœur ouvert et sans tabous à travers la plume sincère de Catherine Cloutier-Charrette, qui sait mettre des mots là où ça fait mal. Une histoire simple et sans artifices qui fait du bien, comme on en a parfois besoin.