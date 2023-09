Parmi tous les romans qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

La contrée obscure, David Vann

L’auteur de Sukkwan Island s’écarte ici de son registre habituel, de la même façon qu’il l’avait fait pour L’obscure clarté de l’air, pour explorer l’héritage de ses ancêtres cherokees à travers l’histoire d’un conquistador espagnol au XVIe siècle. Un roman à lire pour son écriture sublime.

La contrée obscure David Vann Gallmeister 464 pages

La cobaye, Josée Yvon

Les Herbes rouges viennent tout juste de rééditer l’ultime livre de Josée Yvon, qui nous arrive avec une nouvelle couverture éclatée, signée par l’artiste de Montréal Char Bataille. Le roman nous entraîne à Beeville, une « vallée de filles piégées » où échouent fugueuses, toxicomanes et ex-mercenaires.

La cobaye Josée Yvon Les Herbes rouges 102 pages

Samira, Dany et moi, Michel Duchesne

Le dramaturge, scénariste et auteur de L’écrivain public nous plonge dans ces rencontres qui changent une vie et la famille qu’on se choisit, avec l’histoire de trois colocs dans un appartement du Plateau Mont-Royal, en 1995.

Samira, Dany et moi Michel Duchesne Robert Laffont Québec 368 pages

Louise Portal – Aimer, incarner, écrire, Louise Portal et Samuel Larochelle

L’actrice, chanteuse et autrice Louise Portal s’est confiée au journaliste et romancier Samuel Larochelle dans cette biographie qui revisite ses souvenirs, ses premières expériences à l’écran et ses amours, avec une bonne dose d’humour et bien des confidences.

Louise Portal – Aimer, incarner, écrire Louise Portal et Samuel Larochelle Druide 280 pages

Mortel·les, Collectif sous la direction d’Alice Rivard

Ce collectif de 12 textes, qui réunit entre autres les plumes de Noémie Pomerleau-Cloutier, Valérie Forgues, Roxanne Guérin et Ayavi Lake, aborde la mort et le deuil sans retenue, dans le but de briser les tabous qui persistent autour de ces sujets délicats.

Mortel·les Collectif sous la direction d’Alice Rivard Triptyque 144 pages

Une paillette à la fois, Rita Baga

La drag-queen Rita Baga nous livre tous ses secrets de l’art de la drag, de la création d’un personnage à ce qu’il coûte pour épater la galerie, tout en se confiant sur son parcours, de la Belgique à Big Brother Célébrités. Avec des photos en couleur tirées de ses archives personnelles.