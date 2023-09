(Paris) Le troisième roman de Kevin Lambert, Que notre joie demeure, fait partie de la première sélection du prix Décembre, en France.

La Presse

Le prix Décembre, dans sa première sélection de dix romans publiée lundi, a privilégié les révélations aux têtes d’affiche. François Bégaudeau est le nom le plus connu de cette sélection. Elle contient aussi les noms d’auteurs qui montent, comme Hugo Lindenberg et l’autrice d’un des premiers romans les plus remarqués de cette rentrée, Neige Sinno.

Quant au Québécois Kevin Lambert, il s'est déjà distingué auparavant lors de la saison des prix littéraires en France. Son roman Tu aimeras ce que tu as tué a été finaliste pour le prix Médicis en 2021, tandis que Querelle de Roberval, publié dans l'Hexagone sous le nom de Querelle, a remporté le prix Sade en 2019, en plus d'être sélectionné pour les prix Wepler et Médicis la même année.

Le troisième roman de Kevin Lambert, Que notre joie demeure, est paru à la mi-août en France, aux éditions Le nouvel Attila.

Le prix Décembre a été créé à l’origine en 1989 pour récompenser un roman oublié des autres prix littéraires d’automne, comme son nom l’indique. Il est convoité pour sa dotation de 15 000 euros (environ 22 000 dollars canadiens), avec le soutien de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.

Le prix est remis cette année le 31 octobre, avant le Goncourt.

Avec l'Agence France-Presse