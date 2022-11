45e édition

Nouveautés et surprises au Salon du livre de Montréal

Un vent post-pandémique souffle sur le Salon du livre de Montréal cette année, notamment avec une foule de nouveautés et la venue d’auteurs étrangers pour la première fois depuis 2019. Dès le 11 novembre, un grand nombre d’activités sont prévues dans divers lieux de la métropole ainsi qu’en ligne, alors que le Palais des congrès accueillera cette 45e édition du 23 au 27 novembre, dans un espace plus grand et tout aussi aéré que l’an dernier.