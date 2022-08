Huit ans après sa création en 2014, l’initiative « Le 12 août, j’achète un livre québécois » ne cesse de rameuter les lecteurs dans les librairies indépendantes. Une augmentation de 634 % des ventes en fiction québécoise (littérature, bande dessinée, livre jeunesse) était observée lors de la plus récente édition de l’évènement.

Dominic Tardif La Presse

Selon les données récoltées par la BTLF (Banque de titres de langue française), c’est 7,3 fois plus de livres de fiction qu’à l’habitude qui ont trouvé preneurs. Notons que pour mesurer cet écart, le système d’information Gaspard adosse aux valeurs du 12 août la moyenne des valeurs cumulées des quatre précédents vendredis.

En 2021, les ventes avaient bondi de 672 %, ce qui signifie que le 12 août dernier est la journée la plus fructueuse depuis l’avènement de cette célébration du livre québécois.

Une femme extraordinaire de Catherine Ethier, Mille secrets mille dangers d’Alain Farah et Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette occupent les trois premières positions du palmarès dans la catégorie littérature.

Gloria sort du moule (Guylaine Guay et Bach), Derrière mon fauteuil (Édith Cochrane et Isabelle Brouillette) et Le monde de Maxime (Lucile de Pesloüan et Jacques Goldstyn) forment le trio de tête en jeunesse. Le facteur de l’espace, tome 3 de Guillaume Perreault domine en bande dessinée.

Gaspard observe aussi qu’un plus grand nombre de titres distincts sont réclamés le 12 août. Si 575 nouveautés différentes font en moyenne chanter les tiroirs-caisses, elles sont 1042 à le faire le 12 août. Du côté des livres parus depuis plus d’un an, la marge est encore plus notable, entre les 1395 livres différents habituels, et les 3339 du 12 août.

Les ventes de livres, toutes catégories et toutes origines confondues, ont augmenté le 12 août dernier de 294 % dans les librairies indépendantes du Grand Montréal, de 343 % dans la grande région de Québec et de 287 % dans le reste du Québec.

Lancée sur le web par deux auteurs jeunesse, Patrice Cazeault et Amélie Dubé, la journée « Le 12 août, j’achète un livre québécois » a profondément bouleversé les habitudes d’achat des Québécois, souligne Gaspard. « À titre d’illustration, avant 2014, sur 100 exemplaires vendus de livres québécois le 12 août, 9 étaient des livres de littérature, 41 des livres scolaires, alors qu’après 2014, ce sont 41 livres de littérature qui trouvent leur public. »