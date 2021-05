Littérature

Circuits littéraires

Six balades en textes et en sons

L’envie de lire nous démange au moins autant que celle de sortir. On peut certes concilier les deux en s’évachant dans un parc muni d’un bon bouquin, mais aussi en expérimentant les six circuits littéraires proposés dans le cadre du festival Metropolis Bleu. Bercés par les textes et voix d’auteurs et comédiens d’ici, les curieux sont invités à découvrir des lieux d’intérêt au gré de Montréal et de la province.