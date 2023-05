« Crois-tu qu’on peut rire de tout ? » À cette question d’une lectrice, Sugar Sammy répond le plus simplement du monde, non sans effet comique : « Oui. » Cette assurance que l’on peut tout tourner en dérision, l’humoriste en a fait une sorte de programme. Ce qui explique en partie pourquoi il dérange autant, mais aussi pourquoi ses blagues politiquement incorrectes provoquent souvent une hilarité libératrice.

À l’occasion de son retour sur les scènes québécoises avec le spectacle You’re gonna rire 2, à la suite du fameux one-man show bilingue avec lequel il a tourné pendant quatre ans, nous avons invité l’humoriste à devenir directeur d’un jour de la section Arts et être.

On ne l’a pas choisi pour sa capacité à flatter notre ego collectif dans le sens du poil, il va sans dire. On l’a choisi pour son profil et sa trajectoire uniques – un enfant d’immigrants indiens de Côte-des-Neiges qui s’est taillé une place sur l’échiquier mondial de l’humour en jouant avec les cordes sensibles de ses pays hôtes, le tout en quatre langues.

On l’a aussi choisi par curiosité, pour le monde dont il nous ouvre aujourd’hui les portes : celui du quartier où il a grandi, de l’école qu’il a fréquentée – la plus multiculturelle en ville – ou des comedy clubs anglos où il a continué d’étrenner ses blagues même récemment. Il faut admettre que ce Montréal grouillant de vie et de culture(s) ne souffre pas d’une couverture médiatique démesurée.

Tout directeur invité soit-il, on ne se privera pas de lui poser quelques questions difficiles. Il est bien placé pour savoir que « qui aime bien châtie bien ». So are you gonna lire ? On l’espère… si vous êtes prêt à rire parfois à vos dépens.