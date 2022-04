Le festival Juste pour rire renouera pour son 40e anniversaire avec ses grands galas.

Dominic Tardif La Presse

Ces soirées d’humour à grand déploiement, rendues célèbres par Yvon Deschamps, Dominique Michel et Normand Brathwaite, verront à nouveau défiler les vétérans et les recrues de la rigolade.

Après le succès de sa Carte blanche de l’été dernier, Rosalie Vaillancourt sera de retour à l’animation le 23 juillet. Quant à Pierre-Yves Roy-Desmarais (le 21) et au duo formé d’Eddie King et de Richardson Zéphir (le 22), il s’agira pour eux d’un baptême à la barre d’un gala Juste pour rire. Le 21, Phil Roy sera pour sa part flanqué non pas de son ami Pier-Luc Funk, mais de la chanteuse Roxane Bruneau qui, on le devine, fera de l’humour à sa manière.