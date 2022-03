L’humoriste Chris Rock remontera sur scène cette semaine pour sa tournée en cours, dont le titre a une résonance avec le scandale de la soirée des Oscars : « Ego Death World Tour ».

Luc Boulanger La Presse

Deux jours après avoir été giflé par Will Smith en direct à la télévision durant la cérémonie de dimanche soir, suite à une blague qu’il a faite sur les cheveux de sa femme, Jada Pinkett Smith – et après avoir reçu des excuses formelles de l’acteur lundi soir–, Rock semble prêt à passer au prochain chapitre.

Depuis ce moment de télé historique, ses admirateurs se ruent pour acheter des billets pour voir Chris Rock en concert. Un marché secondaire de billetterie, TickPick, rapporte qu’il a vendu plus de billets pour la tournée de l’humoriste en une nuit qu’au cours du mois précédent ! TickPick affirme également que le prix des billets a explosé depuis dimanche soir, passant d’un minimum de 46 $ par billet le 18 mars à un minimum de 341 $…

Chris Rock se rendra dans plus de 30 villes pour la partie nord-américaine de sa tournée, produite par Live Nation, qui débute mercredi soir à Boston où il donnera 5 spectacles. Ce sera la première fois depuis 2017 que l’humoriste présentera de nouveaux numéros sur la scène. Déjà 38 dates sont prévues en 2022 avec des passages de l’humoriste à Las Vegas, Denver, Oakland, Seattle, New York, Chicago et Toronto.

Avec des informations de Variety