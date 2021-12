Oussama Fares et Anas Hassouna

Les humoristes Anas Hassouna et Oussama Fares donneront jeudi soir à l’Olympia de Montréal leur plus grand spectacle en carrière. Malgré sa popularité grandissante, la paire passe souvent sous le radar des journalistes. La Presse s’est donc rendue sur la terrasse chauffée de l’Abreuvoir pour briser l’habitude.

samuel daigle-garneau Collaboration spéciale

Tous deux âgés de 27 ans, Anas Hassouna et Oussama Fares se connaissent depuis le début du secondaire. Habitués des scènes, petites comme grandes, ils tiennent aujourd’hui deux soirées d’humour à l’Abreuvoir. Le bar, premier amour des deux humoristes, a été un terrain de jeu formateur pour eux.

Anas Hassouna y anime la soirée du mercredi, l’une des plus convoitées en ville, depuis près de cinq ans. Celle du jeudi soir, Rebeus fragiles, tenue par les deux humoristes, présente une foule d’humoristes de la relève issus du cercle immédiat d’Anas et d’Oussama.

Une carrière sauvée par la pandémie

Même si les spectacles se sont arrêtés pendant le confinement, la COVID-19 a tout de même donné un souffle à leur carrière. « On savait qu’il fallait se concentrer sur le web, mais on n’était vraiment pas [là-dessus] », raconte Anas.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Anas Hassouna

Sans la pandémie, on serait peut-être encore juste des humoristes de bars. Très drôles, certes, mais ça s’en allait nulle part, cette histoire-là. Anas Hassouna

En mars 2020, ils ont donc lancé la websérie Minuit avec Roman Frayssinet, humoriste français qui a aujourd’hui sa chronique à l’émission Clique sur Canal+. En visite à Montréal l’an dernier, ce dernier a été coincé ici en raison des restrictions sanitaires. C’est à ce moment-là que les trois complices ont pensé au concept.

Chaque soir, ils publiaient une capsule vidéo où ils discutaient couchés dans un lit. Sur Instagram, Anas Hassouna et Oussama Fares en sont ressortis avec 20 000 abonnés de plus chacun. Leurs capsules, sous-titrées, ont rejoint tant les Québécois que les Français.

Après 39 capsules, Roman Frayssinet est retourné en France. Anas Hassouna et Oussama Fares sont demeurés actifs sur le web.

Le duo a notamment fait paraître On est là, talk-show farci d’humour diffusé entre juin et août 2021. Ils y ont reçu notamment Gabriel Nadeau-Dubois, Safia Nolin et High Klassified.

Au cours de la pandémie, ils ont gagné un public très montréalais. « Avant, t’aurais pas pu [nous] demander de remplir un Olympia », se dit Anas à propos du spectacle qu’ils s’apprêtent à donner dans la salle qui peut contenir 1200 personnes assises, rue Sainte-Catherine Est.

Rassembler les gens au-delà de l’humour

L’humour d’Anas Hassouna et d’Oussama Fares se veut rassembleur. Il est important pour eux de créer un lien de proximité avec les gens.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Oussama Fares

Je veux que le monde me prenne par l’épaule et qu’on me raconte [des choses]. C’est ça qui m’inspire. Je chill avec toi et je vis les mêmes problèmes. Oussama Fares

Leurs amis marocains qui ont grandi à Montréal-Nord sont là pour défendre les réalités du hood, rappellent-ils en référence à leur quartier d’origine. « [Par exemple], j’aimerais faire des sketchs sur les infirmières auxiliaires haïtiennes et maghrébines », confie Oussama.

Le hood constitue une partie intégrante de leur démarche. Si de plus en plus d’humoristes viennent du même coin, Anas Hassouna et Oussama Fares semblent se démarquer par une force de persuasion peu commune. « Ces gars-là ne sont pas égoïstes. Ils m’ont tout appris, [comme] socialiser sans être agressif, moi qui viens du hood », lance l’humoriste de la relève Erickson Alisme, présent sur la terrasse pour boire un shot avec les deux humoristes qu’il considère comme ses mentors.

Âgé de 22 ans, Erickson Alisme fait partie de la même équipe de production indépendante qu’Anas Hassouna et Oussama Fares, Fishnet. C’est elle qui est derrière Minuit et On est là. Ils sont plusieurs à « rouler ensemble », disent-ils.

Au passage, ils ajoutent qu’ils font un art humain. « Faut qu’on vive quelque chose ensemble, insiste Oussama. Tout le temps. Quand je fais un show, c’est 15 minutes de bonnes blagues, mais je rigole avec les gens pendant une heure après. »

C’est ce qu’ils feront (encore) ce jeudi soir à l’Olympia après le spectacle Celui-là.