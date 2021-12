Humour

Les grosses réflexions de Kat Levac

On a beau lui répéter qu’elle n’a pas à se sentir mal, Katherine Levac se confond en excuses au bout du fil au sujet du bruit ambiant dont on s’enquérait non pas pour le lui reprocher, mais par simple curiosité. « Tantôt, quand tu m’as demandé : ‟C’est-tu un bon moment pour qu’on se parle ?”, la réponse, c’est que ce n’est jamais un bon moment », explique en riant celle qui a accouché de jumeaux il y a un mois. Elle se trouvait au moment de notre entretien dans un magasin, à tenter de se dénicher une tenue en vue d’une petite tournée promo. « Et là, je ne sais plus du tout ce dans quoi je rentre ou pas. »