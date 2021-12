Révélée au grand public pendant la deuxième saison du Prochain stand-up, Mona de Grenoble est l’une des rares drag queens du Québec à faire des numéros d’humour. La Presse a rencontré Alexandre Aussant, derrière Mona de Grenoble, qui participe ce jeudi à la finale de la populaire émission.

samuel daigle-garneau Collaboration spéciale

Alexandre Aussant, qui incarne aujourd’hui Mona de Grenoble, animait déjà des galas Méritas dans son école secondaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. « Je ne voulais pas être le meilleur ami gai », a-t-il raconté lors de la deuxième ronde du Prochain stand-up. « Je préférais être l’ami straight qui aimait curieusement beaucoup le théâtre », a-t-il indiqué dans un numéro inspiré de son coming out. Quelques années plus tard, il est devenu drag queen.

Sauf que cela a pris du temps avant que Mona de Grenoble concrétise son « rêve de ti-cul » et fasse le saut en humour. Car si Mado Lamotte, Rita Baga et la regrettée Guilda se sont démarquées dans le domaine, Mona de Grenoble est peut-être la première drag à se consacrer au stand-up classique.

En 2019, la drag met donc sur pied sa propre soirée d’humour : Provocante ! Comédie Club au Cabaret Mado, où elle accueille des humoristes comme Anas Hassouna et Jay Du Temple. C’est à ce moment-là que Mona de Grenoble pense sérieusement à s’y mettre, elle aussi.

Je n’avais pas le culot de me dire que je pourrais essayer. Devenir humoriste était un gros move. J’ai fini par le faire Alexandre Aussant

C'est au Prochain stand-up que la drag queen a donné son premier vrai numéro.

Mona de Grenoble s’est pourtant taillé une place jusqu’en finale avec l’aide de ses deux coauteurs, des amis qui n’ont pas plus d’expérience en écriture humoristique qu’elle : Virginie Chauvette, enseignante en art dramatique et critique en théâtre, et Olivier Guindon, qui exerce le métier de drag queen sous le nom de Lady Guidoune.

Les trois comparses n’avaient pas de matériel avant le début des tournages. Ils ont donc dû écrire un nouveau numéro à chaque ronde. « On a chié du matériel à la seconde », illustre spontanément Mona de Grenoble. Cela n’a pas empêché la nouvelle humoriste d’être l’une des révélations de l’émission diffusée sur Noovo. « On dirait que ça fait 30 ans qu’[elle] fait ça », a affirmé le juge P-A Méthot, vétéran de l’humour, pendant le concours télévisé.

Plus qu’une humoriste drag

Mona de Grenoble a tout d’une drag typique. Elle est irrévérencieuse, vulgaire, sympathique et vraie. Elle n’aspire cependant pas à être l’humoriste drag par excellence. Elle se voit plutôt comme une simple humoriste déguisée en drag. « Je peux autant faire rire les mononcles et les matantes straight que les gais et lesbiennes. Je suis capable de rejoindre un peu tout le monde », estime-t-elle.

L’humoriste est bien déterminée à dépasser son visage maquillé.

Je suis trop trash pour éduquer le monde. Ce n’est pas moi qui vais faire comprendre la réalité drag. [Mon humour], c’est ma vie pis moi. Alexandre Aussant

D’ailleurs, Alexandre Aussant, l’homme derrière le costume, aimerait éventuellement faire des numéros sans avoir « la graine tapée », comme il le dit souvent en référence à son déguisement.

En tout cas, le milieu l’accueille maintenant à bras ouverts. « Tout le monde est crissement fin », note la drag qui reçoit actuellement plusieurs invitations à l’enregistrement de balados. Mona de Grenoble a déjà son épisode sur la balado de Mike Ward, Sous écoute. Elle sera aussi de passage à la quatrième saison de Roast Battle sur les ondes de Z l’hiver prochain.

Le prochain stand-up est diffusée ce jeudi à 20 h sur Noovo.