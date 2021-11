C’est en réponse à un défi lancé par ses admirateurs en avril 2020 que l’humoriste Mathieu Dufour s’est décidé à faire un spectacle au Centre Bell, à Montréal. Une idée folle qui est devenue non seulement réalité, mais qui dépasse maintenant toutes les attentes.

Pierre-Marc Durivage La Presse

En vente depuis lundi midi, les billets du spectacle se sont vendus tellement rapidement qu’il a fallu revoir la configuration de la salle. Les premiers 6000 billets se sont ainsi vendus en moins de deux heures, si bien que les producteurs evenko et Juste pour Rire ! ont été contraints d’ouvrir l’ensemble de l’amphithéâtre aux amateurs de l’humoriste, qui pourra donc se produire le 23 juillet prochain devant 12 000 spectateurs.

« Je peux pas croire que je fais LE CENTRE BELL ! », s’est exclamé Mathieu Dufour dans un communiqué. Ce spectacle suivra donc celui présenté à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 11 février prochain, un évènement dont les billets ont été vendus en décembre 2019, encore une fois à une vitesse record.

« Mathieu est un artiste extrêmement stimulant, on doit toujours se tenir prêt à tout, a indiqué dans le communiqué Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire. Il parvient à nous entraîner avec lui dans ses folies, c’est super motivant pour un producteur. Il n’y a pas de limites pour Mathieu, et pour nous non plus d’ailleurs ! »

Mathieu Dufour est visible sur scène et à la télé, où il multiplie les apparitions. Il a notamment animé la série J’travaille icitte, qui est toujours disponible gratuitement sur le web, et qui a permis à l’humoriste de réaliser plusieurs fantasmes professionnels en compagnie d’artistes invités, dont celui de diriger un hôtel et de nourrir des animaux dans un zoo.