L’humoriste Math Duff a causé tout un tollé sur les réseaux sociaux, lundi. Il a annoncé qu’il s’offrait comme cadeau de fête un spectacle au Théâtre Banque Nationale intitulé C’était ma fête hier hihi. Après 30 minutes en vente, 600 des 700 billets avaient déjà été vendus.

Myriam Arsenault, Initiative de journalisme local Le Quotidien

Dans une story publiée sur son compte Instagram vers 11 h, l’humoriste natif de Jonquière a annoncé qu’il allait faire un spectacle dans sa région natale, le 27 novembre prochain, au Théâtre Banque Nationale. Les billets étaient en vente à midi.

Lui qui est en présentement en lac-à-l’épaule avec son équipe a pris quelques minutes de sa journée pour donner des détails sur cette annonce au Quotidien.

« Je ne fais pas beaucoup de spectacles dans la vie, je ne fais pas de tournée ou de trucs comme ça. Je choisis plus des petits évènements et des affaires qui me tentent, comme là. Je trouvais que ça serait l’fun, pour faire quelque chose pour ma fête, de descendre toute mon équipe au Saguenay et voir ma famille et tout », a expliqué l’humoriste, lors d’un entretien téléphonique avec Le Quotidien.

Il admet qu’il n’aime pas beaucoup se prévoir trop d’avance, tandis que l’idée même de ce spectacle ne date que de la semaine dernière. Fidèle à ses habitudes, le spectacle sera également 100 % improvisé.

Le fait que l’humoriste ne sache pas encore trop de quoi il parlera une fois sur scène dans un mois ne l’inquiète pas du tout. « Je décide 10 minutes avant de monter sur scène de quoi je vais parler. Même si j’essayais de me faire un plan aujourd’hui sur ce que je vais dire, c’est vraiment dans longtemps, le 26 novembre, dans ma tête, et j’ai le temps de vivre plein d’affaires et d’avoir plein d’histoires drôles à conter. Je n’ai aucune idée de ce que je vais avoir envie de dire cette journée-là », admet le Jonquiérois.

En seulement une trentaine de minutes, environ 600 billets ont été vendus. À 13 h 30, le spectacle affichait finalement complet. Selon Geneviève Larocque, coordonnatrice de la programmation et du marketing chez Diffusion Saguenay, il est très rare que des spectacles se vendent aussi rapidement que celui-ci.

L’humoriste est bien sûr très heureux de la tournure des évènements, lui qui se doutait que les billets allaient se vendre aussi rapidement, puisqu’il ne fait pas beaucoup de spectacles et qu’il a de nombreux proches qui demeurent dans la région. Il note qu’il voit déjà une belle frénésie autour du spectacle et qu’il est persuadé que ce sera « une grosse belle soirée ».

Math Duff promet aux gens qui n’ont pas eu de billets qu’il y aura d’autres occasions de le voir, même si elles ne sont pas encore prévues. Il peut cependant affirmer qu’il n’y aura pas de supplémentaire pour ce spectacle.