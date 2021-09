Si vous avez en main des billets pour des représentations de Préfère novembre de Louis-José Houde qui avaient été reportées depuis mars 2020 pour cause de pandémie, c’est plutôt à son nouveau spectacle que vous aurez droit, a annoncé l’humoriste dans un communiqué envoyé à ses fans et aussi sur les réseaux sociaux.

Josée Lapointe La Presse

Louis-José Houde a du même souffle dévoilé le titre de ce cinquième spectacle solo en carrière, Mille mauvais choix. Ainsi, en plus des « billets prépandémiques » déjà inscrits à son calendrier dans de plus grandes salles, il sera en résidence au cabaret Lion d’Or à Montréal et au théâtre Petit Champlain à Québec pour une vingtaine de représentations entre le 16 septembre au 21 décembre 2021.

« Petites salles, tables et chaises : cette tournée est un retour à la base, et sera également très brève ; je dois enfin m’accorder le temps de devenir astronaute », dit-il par ailleurs dans son courriel aux fans. Il reste déjà très peu de billets disponibles pour cet automne, mais des dates devraient être ajoutées pour 2022.

Louis-Josée Houde était en rodage depuis plusieurs mois déjà pour ce nouveau spectacle. « Pour ceux et celles concernés, il s’agit du même spectacle que vous avez vu entre les confinements, “rodage.2021”. Sauf que maintenant, je ne me trompe plus dans les mots. »