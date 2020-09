Just For Laughs a annoncé mardi matin quelques nouveautés à la programmation 100 % virtuelle du festival qui se déroulera les 9 et 10 octobre prochain.

Stéphanie Vallet

La Presse

Les festivités seront ainsi lancées par Kevin Hart, aux côtés du réalisateur et comédien Judd Apatow le temps de 1 : 1 conversation, une discussion entre les deux artistes au sujet du monde de l’humour et du processus créatif derrière la création d’un empire comique (comme Laugh Out Loud, dont Kevin Hart est le fondateur).

Chelsea Handler s’ajoute quant à elle à la série Conversations with Funny People tout comme Jimmy Carr et Noel Fielding.

L’humoriste Steve Byrne, qui fera prochainement ses débuts comme scénariste et réalisateur avec The Opening Act, partagera avec les comédiens vedette de son film Cedric the Entertainer, Jimmy O Yang, Anjelah Johnson et Roy Wood Jr leurs meilleures anecdotes d’humoristes de stand-up à leurs débuts.

Pour consulter toute la programmation : https://www.hahaha.com/fr