Le festival d’humour Grand Montréal Comique proposera du 21 au 27 septembre du contenu entièrement virtuel et gratuit. Claude Meunier, Martin Petit, Martin Perizzolo, Léa Stréliski, Michelle Desrochers, Guillaume Pineault, Sam Breton et plusieurs autres sont à l’affiche.

Marissa Groguhé

La Presse

Les organisateurs de l’événement, qui en est à sa troisième mouture, annoncent une variété de contenu original qui prendra la forme de capsules d’humour et d’exploration de formats variés. Le public aura ainsi l’opportunité de visionner et d’entendre des « talk-shows express », des sketchs, des textes d’auteurs et des balados.

Gabrielle Caron, Eddy King, Patrick Groulx, Charles Pellerin, Rolly Assal et Anaïs Favron figurent également à l’affiche. L’entièreté de la programmation officielle sera dévoilée sur les médias sociaux de l’événement sous forme de capsules.

Les spectacles du Grand Montréal Comique seront présentés sur la nouvelle plateforme du festival, créée sur mesure : https://grandmtlcomique.com.