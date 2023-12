Tour d’horizon d’une année remplie d’abonnements aux plateformes numériques, de chansons pop supersoniques et de retours télévisuels iconiques.

Céline est alive !

Depuis l’annonce de sa maladie (le syndrome de la personne raide) l’an dernier, Céline Dion a disparu. Pendant des mois, la diva de Charlemagne n’a donné aucune nouvelle à ses fans. Puis, fin octobre, la chanteuse a assisté à un match du Canadien à Las Vegas et rencontré le coach Martin St-Louis, qui, de tous les sujets imaginables, lui a parlé de la colombe et du pape. Quelques jours plus tard, début novembre, Céline et ses jumeaux se déhanchaient au spectacle de Katy Perry, dans la capitale américaine du vice. Céline semble prendre du mieux. Mais la reverra-t-on sur scène en 2024 ? Pourvu qu’elle ne refasse pas une daube cinématographique comme Love Again, on est preneur.

Les beaux malaises en direct

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Martin Matte et l’un des invités de son talk-show à TVA, Pierre-Yves Roy-Desmarais

Martin Matte, qui transforme en or tout ce qu’il touche – même les paniers d’épicerie de Maxi –, a appris à la dure, à l’automne, que présenter un talk-show, c’est un métier complètement différent de celui d’humoriste. Les attentes étaient hyper élevées pour cette nouvelle émission de TVA, présentée en direct tous les jeudis soir. De semaine en semaine, les cotes d’écoute ont dégringolé, pour se stabiliser autour du demi-million. C’est bien, mais pas assez pour une vedette de la stature de Matte. Et un talk-show exige que l’animateur s’efface pour mettre en valeur son invité plutôt que de s’en servir uniquement comme sac d’entraînement pour gags acides.

Les bizarreries des Gémeaux

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’équipe d’Indéfendable sur la scène des Gémeaux au moment de recevoir le prix de la meilleure quotidienne de l’année

Geneviève Schmidt, alias la chirurgienne Isabelle Granger dans STAT, a obtenu un prix Gémeaux mérité. Suzanne Clément, notre Emmanuelle St-Cyr adorée, a remporté une statuette qu’elle n’a pas volée, loin de là. La réalisatrice (Danièle Méthot) et l’auteure (Marie-Andrée Labbé) ont également été remarquées par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Après une telle razzia, quelle série a été couronnée meilleure quotidienne de l’année ? Indéfendable de TVA, contre toute attente. Incompréhensible. Trois mois plus tard, cette décision incongrue ne tombe toujours pas sous le sens. Le fonctionnement interne de cette fête de la télé suscite beaucoup de mécontentement dans l’industrie. Pour ramener la paix, pourrait-on, comme aux Emmy, réintroduire les catégories distinctes pour les hommes et les femmes ?

La Swiftmanie en folie

PHOTO MICHAEL TRAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Swift en concert dans le cadre de sa tournée Eras, au SoFi Stadium, à Inglewood, en Californie, en août dernier

Sa tournée Eras, dont les billets se vendent en quelques secondes, bat des records et deviendra bientôt la tournée la plus lucrative de l’histoire de la musique. La version filmée de ce spectacle sortira d’ailleurs sur toutes les plateformes numériques le 13 décembre. Taylor Swift, 33 ans, a dominé la planète pop de façon écrasante. La sortie bonifiée de son album 1989 (version de Taylor) a inondé le palmarès Billboard de chansons datant de 2014. Et sa romance avec l’ailier rapproché Travis Kelce des Chiefs de Kansas City a dopé les cotes d’écoute du football américain (la force de frappe des Swifties est incroyable). Comment ne pas craquer pour cette auteure-compositrice-interprète bourrée de talent ?

À chacun sa plateforme

PHOTO MICHAEL TRAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des acteurs de la sixième saison de The Crown, une des séries de prestige de Netflix (de gauche à droite : Khalid Abdalla, Fflyn Edwards, Elizabeth Debicki, Rufus Kampa et Jonathan Pryce)

Pendant que la télévision généraliste tousse et s’étouffe dans les compressions, les plateformes numériques, elles, se multiplient et coûtent de plus en plus cher. Les prix grimpent, nos cartes de crédit se remplissent et on a quand même l’impression d’avoir fait le tour de Netflix et de Disney+. Chez nous, les Club illico, Extra de Tou.TV ou Crave n’accotent toujours pas le taux de pénétration des services américains comme Amazon Prime Video. Cette migration vers le numérique ne ralentira pas en 2024 et entraînera assurément la disparition de quelques chaînes spécialisées, qui vivotent depuis plusieurs saisons.

On se calme sur le gavage

PHOTO CLAUDETTE BARIUS, FOURNIE PAR HBO Jeremy Strong, Sarah Snook et Kieran Culkin dans une scène de la saison finale de Succession

Netflix a imposé, en 2013, un modèle de consommation en rafale qui a bouleversé nos habitudes d’écoute. Une série comme House of Cards sortait et, go ! on se garrochait pour la finir le plus rapidement possible. Dix ans plus tard, le gavage télévisuel perd de l’intérêt et plusieurs plateformes, dont Apple TV+ et Crave, égrènent les épisodes de leurs séries vedettes à la petite semaine, comme dans le bon vieux temps. Honnêtement, ces visionnements frénétiques ne me manquent pas. On se bourre tellement vite qu’on finit par en oublier de grands bouts. Et il y a des productions prestigieuses comme The White Lotus ou Succession qui se dégustent lentement, de dimanche en dimanche. On peut ainsi spéculer sur l’intrigue, en discuter avec nos amis et attendre impatiemment le prochain chapitre.

Les hauts et les bas de la téléréalité

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Des concurrents de l’émission Sortez-moi d’ici !

Désolé pour ses détracteurs, la téléréalité ne disparaîtra pas. En 2023, ce genre populaire a connu des hauts et des bas, comme une relation de couple à Si on s’aimait. Parmi les belles surprises, notons la version québécoise de Survivor sur Noovo, qui n’avait pas l’air cheapette en comparaison avec ses autres incarnations. Patrice Bélanger y a fait de l’excellent boulot. L’intérêt pour Big Brother Célébrités et Sortez-moi d’ici ! ne fléchit pas non plus, celui pour L’île de l’amour prend une pause. Pour Occupation double, le retour après la controverse de l’intimidation n’a pas été un succès éclatant. Des gens fusionnels qui s’aiment, ça ne fait pas de la bonne télé, à part chez Louise Sigouin.

La résurrection des classiques

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Serge Thériault et Claude Meunier réunis dans une scène de La petite vie

Deux émissions cultes des années 1990 ont connu une résurrection médiatique en 2023 : La petite vie et Un gars, une fille. Et le retour de la famille Paré a réservé une surprise de taille aux fans de la sitcom : une apparition surprise de Serge Thériault en Moman, un acteur doué que nous n’avions pas vu depuis 14 ans. De leur côté, Guy et Sylvie ont quitté la banlieue pour se réinstaller à Montréal, une ville qui a beaucoup changé pendant leur exil dans le 450. En fait, ce sont les années 1990 qui ne semblent pas vouloir nous lâcher, autant dans la musique et la mode qu’à la télé. Olivia Rodrigo n’a pas inventé les pantalons larges, quand même.