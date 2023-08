Scène d’Après le déluge, la série de Noovo qui intrigue le plus notre chroniqueur

As-tu une bonne série à me suggérer ? Je regarde quoi après The Bear et Silo, hein ?

Certains s’échangent des caisses de vin naturel (très fermier et funky !) ou de bonnes adresses de resto (une réservation au Moccione ?). Moi, je suis le « pusher » – Virginie Despentes écrirait le « dealeur » – de téléséries, québécoises, américaines ou étrangères.

La fiction, c’est ce qui fonctionne le mieux au petit écran. On cherche tous le gros buzz, le prochain sujet de débat au 5 à 7. La fiction cartonne, tout comme la téléréalité, je le précise par a) intérêt personnel, évidemment, et par b) souci d’exactitude.

Ça tombe bien, car Noovo, qui amorce sa saison d’automne le lundi 11 septembre, se spécialise dans ces deux genres très populaires. Dans les prochaines semaines, vous verrez quatre téléséries costaudes sur les ondes de Noovo, un record pour la chaîne généraliste qui appartient maintenant à Bell Média.

La première sur le radar ? La minisérie Aller simple : Survivre (mercredi à 20 h), qui amène la policière Juliette Michaud (Anick Lemay) et son mari Thomas (Jean-Nicolas Verreault) à enquêter sur leurs jeunes voisins à la campagne.

PHOTO YAN TURCOTTE, FOURNIE PAR BELL MÉDIA Sophie Nélisse

Ces trentenaires vivent en autosuffisance sur une fermette, où il se déroule des trucs louches, voire glauques. On nous promet un thriller à la Hitchcock avec un gros revirement à la fin de chacun des six épisodes. Aller simple réunit aussi Sophie Nélisse, Rosalie Bonenfant, Anglesh Major, Rose-Marie Perreault, Nahéma Ricci, Antoine Pilon et Olivier Gervais-Courchesne.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE NOOVO Distribution d’Aller simple : Survivre

Dans cette lignée de séries anthologiques, place à Une affaire criminelle 2 (mardi à 20 h) avec les actrices Julie Le Breton et Alice Moreault, qui se glissent dans l’uniforme de deux policières dont la vie bascule après une intervention mortelle. Le Bureau des enquêtes indépendantes s’en mêle, le père de l’une des héroïnes manque toujours à l’appel, bref, ça se complexifie joliment. La distribution d’Une affaire criminelle 2 comprend également Pierre-Yves Cardinal, Reda Guerinik, Pierre-François Legendre, Luis Oliva, Kathleen Fortin et Hubert Proulx.

Après le déluge (jeudi à 21 h) est le titre le plus intrigant de Noovo. Ses têtes d’affiche proviennent toutes de la diversité et l’intrigue suit une policière (Penande Estime) qui prend sous son aile quatre jeunes délinquants d’un quartier chaud de Montréal en les entraînant aux arts martiaux mixtes.

Devant les médias mercredi matin, la comédienne Penande Estime se disait fière de voir à l’écran des femmes noires à « la peau foncée », comme elle, ce qui est rare à la télé québécoise.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Éléonore Loiselle dans Désobéir : Le choix de Chantale Daigle

Noovo puise dans le réservoir de Crave pour présenter la minisérie Désobéir : Le choix de Chantale Daigle à partir du mercredi 25 octobre à 20 h. C’est très, très bon.

Entre deux draps entame sa quatrième et dernière saison, quelle déception, le mercredi à 19 h 30. Le créateur Matthieu Pepper a tiré la plogue pour se concentrer sur l’écriture de son spectacle d’humour. C’est à lui qu’il faut se plaindre de la fin prématurée de cette sitcom rigolote.

Club Soly revient les mardis à 19 h 30 et accueillera des comédiens invités de marque comme Patrick Huard, Guy A. Lepage, Normand Brathwaite, Benoît Brière et Guylaine Tremblay.

Occupation double Andalousie décolle officiellement le dimanche 17 septembre à 18 h 30, vous le savez, mais les festivités d’avant-match débutent le dimanche 10 septembre à 18 h 30.

La guerre des fans (lundi à 20 h), nouveau bébé de Phil Roy, opposera 16 vedettes québécoises dans un quiz de culture musicale qui s’apparente à La fureur et qui durera 10 semaines. Les extraits montrés mercredi ont l’air prometteurs.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Marc Labrèche (au centre) et la plupart des personnalités qu’on verra sur les ondes de Noovo cet automne

Marc Labrèche et ses chakras de Je viens vers toi s’installent les lundis et mardis à 21 h. Boucar Diouf, Léane Labrèche-Dor et Claude Legault s’ajoutent aux collaborateurs réguliers. Marc Labrèche pilotera aussi le « jamboree » de la rentrée de Noovo, le dimanche 10 septembre à 20 h.

Ève Côté prend les manettes du jeu humoristique Plus ou moins misérable (lundi à 19 h 30), où des concurrents épaulés par des vedettes devront évaluer le degré de malheur de gens qui apparaissent, entre autres, dans des vidéos où ils se pètent la margoulette. Il s’agit d’une adaptation du format américain The Misery Index.

À partir du lundi 25 septembre, Taxi payant se métamorphose en Taxi payant : L’escouade, avec quatre chauffeurs réguliers en alternance, soit Michelle Desrochers, Dominic Paquet, Patrick Groulx et Kevin Raphaël. Le vendredi, c’est un artiste invité (Patrice Bélanger, Mona de Grenoble, etc.) qui agrippera le volant. L’émission jouera du lundi au vendredi à 18 h.

Au Maître du jeu (jeudi à 20 h), Louis Morissette et Antoine Vézina soumettront Mona de Grenoble, Marie-Lyne Joncas, Kevin Raphaël, Phil Roy et Tammy Verge à de nouveaux défis aussi loufoques que compliqués.

C’est à l’hiver que Noovo conserve Big Brother Célébrités 4, la suite de L’empereur, le retour de Contre-offre, la 12e saison de L’amour est dans le pré avec Marie-Soleil Dion, qui succède à Katherine Levac, l’adaptation québécoise de la téléréalité Les traîtres avec Karine Vanasse, le nouveau jeu Chaque seconde compte de Julie Snyder, de même que les séries L’aréna et Projet innocence. Et Survivor Québec recommence au printemps.

On le sait, les jeunes désertent la télévision traditionnelle pour se connecter aux plateformes numériques, principalement Netflix. L’âge moyen du téléspectateur de Noovo tourne autour de 50 ans, ce qui est plus jeune que l’âge moyen du client de TVA (57 ans) ou de Radio-Canada (58 ans).

Oui, c’est jeune, 50 ans. Mais c’est quand même vieux pour les annonceurs qui ne capotent que sur les Z et les Y.